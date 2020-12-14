手機突跳訂餐通知！女揭「背後真相」 網臉全綠：很可怕
手機突跳訂餐通知！女揭「背後真相」 網臉全綠：很可怕
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 13:09:43
現在許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。不過，近日一名女網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，手機無緣無故跳出UberEats的訂餐通知，豈料真相曝光讓她傻眼不已。
原PO表示，平時在公司都是她透過外送平台「UberEats」App幫同事訂餐，不過某日她休假的日子，手機竟跳無預警出訂餐通知，才發現原來是被同事借帳號去使用，並稱「因為我有『優饗方案』不用運費，有時候太忙也會請同事幫忙，就給他帳號代訂」。不過，原PO無奈的說「連我休假都在用我的帳號訂餐！突然跳出這個通知，真的感覺很X，至少也問一下吧？或自己買啊？」苦惱求助廣大鄉民「我怎麼樣在不破壞感情的前提跟他說啊啊啊啊？煩死啦」，強調同事只會拿來用給公司叫餐，都是以現金支付，可以借用帳號沒有問題，但還是希望同事借用之前詢問一下。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「先取消訂單，然後改密碼，下次他問起來，你就說我以為被盜帳號所以把密碼改了」、「就老實跟他說要用請事先問你，不然感覺很不好」、「不能接受，非常沒禮貌」、「請他自己買一個不就好」、「私自使用別人的帳號很可怕」。對此，有網友提議「不破壞感情可以說『請問剛剛是你登入我帳號買嗎？』如果他說是，就說『下次要訂之前可以跟我說一下嗎？不然我以為帳號被盜會嚇死』」、「我會直接打電話或訊息詢問是不是你們訂的，順便跟他們說下次要訂記得先跟我說一下，不然我以為是詐騙，如果我不知情而按取消，那對你們就會很不好意思喔！」（編輯：賴詠璿）