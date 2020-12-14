Gogoro突然沒人要買了？機車族曝「致命原因」：一秒慘敗

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Gogoro突然沒人要買了？機車族曝「致命原因」：一秒慘敗

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-14 12:16:27

▲電動機車備受熱議，外界質疑是否可能邁向泡沫化？（圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲Gogoro今年11月的銷量與去年同期相比，相差非常多。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
隨著環保意識抬頭， 不少騎乘油車的人都將自己的車換為電動機車，而電動機車又以Gogoro為首，在路上時不時都能看見其身影。不過，近日卻有網友發現，Gogoro十一月的銷售數量不到一萬台，貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「11月Gogoro銷售再創新低，單月5815輛，對比去年同期銷售18530輛，衰退近70%，如果你認為這是因為機車市場飽和就錯了，整體油車賣得其實更好，相對電動機車市占率下滑，這衰退率高到很嚇人，到底為何Gogoro沒人要買了？」
貼文一出，網友紛紛回應「燃油機車也有補助，Gogoro就沒有優勢了啊....」、「以前Gogoro有補助，現在不只被降低，燃油車也有，論方便程度絕對選燃油車」、「補助相同狀況下，就被打趴了」、「沒騎還要繳月租，燃油車也有補助，當然沒人想買狗狗肉」、「月租價不能盡情騎，車子壞掉的精美工費，最重要的就是補助扣下來跟燃油車打平，當然慘輸」。

▲網友討論Gogoro為何已經賣不動了。（圖／翻攝GOGORO台灣
▲網友討論Gogoro為何已經賣不動了。（圖／翻攝GOGORO台灣 Youtube ）
事實上，資料顯示今年度中央已經花了6億加上地方政府補助的5億，共計11億元，補助了13.6萬台七期燃油機車，即使包含工業局的補助，今年度用於重型電動機車的補助金額約3.2億元左右，顯示花費於七期燃油機車的補助，遠高於電動機車，延宕台灣運具電動化進程。

對於有大多數補助今年都被燃油機車霸佔，地球公民基金會副執行長蔡中岳就提到，這造成台灣運具電動化進度大倒退，台灣永續發展目標規定2030年新能源機車占新售車比率35%，今年截至9月此比率僅約10%，甚至較去年的18%低。
蔡中岳強調，台灣運具電動化時程已經顯著緩慢，為了台灣減碳目標跟空污管制，立法院應該持續替人民把關，莫讓環保署補助燃油機車的政策延續，拿人民納稅錢創造未來更大的問題。（編輯：張嘉哲）
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