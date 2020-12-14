女擔心送這「交換禮物」太爛！全場一看暴動：拜託跟我玩
女擔心送這「交換禮物」太爛！全場一看暴動：拜託跟我玩
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 12:42:17
聖誕節將至，已有不少人開始揪朋友、閨蜜們一起聚餐，並大玩「交換禮物」的遊戲，對此，也有一名女網友PO出自己準備的交換禮物，並詢問「送這個會不會被排擠」，文章一出，有網友直呼「拜託跟我玩」。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「送這個當交換禮物會不會被排擠」為題發文，表示禮物的預算是300元，她某天在蝦皮上看到一個14吋的手提行李箱，覺得用來當禮物應該還不錯。原PO也表示，但是下單以後，她又突然擔心害怕禮物會不會太爛，不知道要不要換一個。她也擔心如果朋友抽到這個禮物會不喜歡，「會不會被嗆、被排擠」？
貼文一出，引起熱議，「怕被誤會信用卡滿額禮」、「可是這是手提有點麻煩，但我覺得排除這點其實是蠻好的」、「對於不常出門旅行的人應該沒啥用」、「看堅不堅固吧？堅固的話，我就會覺得很讚；不堅固的話，就會覺得這根本300塊的垃圾」、「體積大蠻困擾的」、「爛，你們是交換禮物還是交換垃圾」。但多數網友都認為「我覺得蠻實用的欸，兩天一夜很剛好」、「以300塊的禮物來說，很不錯了吧」、「我覺得超棒的...拜託跟我玩交換禮物」、「我覺得很實用耶，小旅行或活動需要都可以裝東西，我如果拿到會很開心」、「蠻實用的耶哈哈」、「我覺得不錯欸，有次朋友收到印度的佛像，問我要怎麼辦」、「很可以」、「這算很讚了吧」、「很好啊～像有時候搭廉航沒有托運行李，這個就很好，或者放在家收納一些東西也不錯」。（編輯：郭佩蓉）