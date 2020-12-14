女擔心送這「交換禮物」太爛！全場一看暴動：拜託跟我玩

聖誕節將至，已有不少人開始揪朋友、閨蜜們一起聚餐，並大玩「交換禮物」的遊戲，對此，也有一名女網友PO出自己準備的交換禮物，並詢問「送這個會不會被排擠」，文章一出，有網友直呼「拜託跟我玩」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「送這個當交換禮物會不會被排擠」為題發文，表示禮物的預算是300元，她某天在蝦皮上看到一個14吋的手提行李箱，覺得用來當禮物應該還不錯。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「送這個當交換禮物會不會被排擠」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友買了一個14吋的手提行李箱，要當交換禮物用。（圖／翻攝自《Dcard》）