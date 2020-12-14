逛網拍驚見「受精卵」？她見買家留言傻了　反遭眾人嗆爆

現今網購愈來愈方便，無論什麼東西幾乎都能在網路購買，不過，有名女網友見到有業者在網路上販售「受精卵」，仔細一看才發現是「鴨仔蛋」，但她認為此商品已算是「活體」了，所以不太能接受，因此詢問「購物平台上可以賣受精卵？」，貼文一出，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「XX可以賣受精卵？？？」為題，表示她近日在某購物平台上發現有賣家在賣「鴨仔蛋」，但她不太能接受「這個已經算是活體了吧，還是我孤陋寡聞？食物與寵物一線之隔」。

▲原PO在某購物平台上發現有賣家販賣「鴨仔蛋」，讓她不太能接受。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲原PO截圖買家回覆的留言，並檢舉該物品。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，引起熱議，「感覺會有一股棄鴨潮」、「好可怕喔... 不敢相信越南人喜歡吃這個...」、「我覺得好噁心，但有人很愛吃」、「有夠噁」；也有網友認為，「沒有去孵牠就不會破蛋，只能算是食物吧」、「你蠻有事的啦」、「還沒孵化怎麼算活體，不就普通的蛋而已，是一種食物，它可以孵出來，但還沒孵出來啊，你會說運送一顆受精的蛋是運送活體嗎？在糾結什麼啦」、「就是鴨仔蛋呀，是可以吃的喔」、「他那個是有受精過可以孵化的蛋，可以買來自己孵，也可以選擇不要孵、拿來吃，跟雞蛋一樣，不算是賣活體，因為他又不是賣已經孵好的給你」。

原PO後來也更新貼文，表示她只是想說「法律就是規定網上不可販售及運送活體這件事，就連該購物平台也有規定。這個賣家賣的不是煮過、冷凍的，也不是一般未受精的蛋，是活生生已成形並可以孵出生命的活體欸，居然有人說哪裡也很多這樣的賣家，也看過賣金魚、老鼠，這沒什麼吧等等的留言，請問有很多人這麼做，這件事就變成對的了嗎」，她最後也提到，希望大家不要去網購動物，「你不會知道在運送途中他們遭遇了什麼，打開紙箱根本就是碰運氣可能還活著，他們的生命是讓你跟賣家賭一把的嗎」。（編輯：郭佩蓉）