衝新北耶誕城！她訂2380元雙人房　開門見超噁畫面秒嚇逃

新北歡樂耶誕城於前（12）日與昨（13）日舉辦「巨星耶誕演唱會」，吸引眾多人潮到板橋耶誕城朝聖，一度造成交通癱瘓、住宿難求。不過14日就有一名女網友表示，自己因為耶誕城特別北上訂房，卻發現房價不是飆漲就是都客滿，找了好久終於找到一間「上下通鋪」的女生套房，假日兩人只要2380元，殊不知到了當天進房後才發現，自己搶到了便宜的房型根本是「恐怖旅舍」，話題曝光也掀起不少網友討論。

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這名倒楣的女網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，在新北歡樂耶誕城這兩天的巨星耶誕演唱會附近幾日，不論是飯店、旅社或是青年旅舍都漲價的非常誇張，價格合理的都早已客滿。最後與朋友兩人才在訂房網站找到價格還算合理的旅店，不過因為怕被別人搶走，連查評價都來不及，就立刻刷卡下訂。

沒想到這間假日一晚要2380元的女性房，上下鋪只有床墊，沒有枕頭、床單，也沒有棉被，不僅如此上面甚至還留著不知道從哪來的黑色毛球跟大灘汙漬，這就讓她們兩人嚇得詢問櫃檯能不能退訂，更傻眼的是櫃台卻冷冷地回覆「現在這麼晚了妳們找的到房間嗎？妳們找的到房間的話我當然支持妳們退阿」，更補充回覆「但是線上訂房的沒辦法退款喔」。

▲原PO拍下一晚要價兩千元的「雙人房」，網友們也看傻了。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

當下原PO也相當傻眼，最後只好摸摸鼻子走人「正常櫃台不是應該會先詢問不住的原因嗎？這種鬼地方，說真的我們真的住不下去...」，最後離開前竟然還發現有床被睡走的客人，正苦苦等著櫃檯先生的出現。

不少網友見狀也愣住表示「超可怕，昨天也去耶誕城突然覺得自己臨時找的房間好幸運」、所以說旅館不要再哭為什麼大家不去了，就是有這種害群之馬」、「還不如去住宿有包廂的網咖，說不定都還比較便宜」、「這到底誰想花錢睡」、「真的寧可錢拿去別的地方花」。（編輯：楊智傑）