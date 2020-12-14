日本年度代表字出爐！意外與台灣撞字　連「鬼滅」也上榜

距離2020的尾聲已經接近倒數，今年因為新冠疫情而在全球造成許多「現象級」的改變，今年台灣的年度代表字大選更是以「疫」字為象徵。而日本今（14）日也正式公布了2020的年度代表字，而其中票選前十名的榜單中也有不少令人訝異的選擇，象徵了今年發生在日本的許多「現象級」改變。

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根據日媒《日經中文網》、《TBS News》報導，日本今年在京都的清水寺發表年度代表字，選出來的榜首正是「密」字，呼應了先前《現代用語基礎知識選 2020U-can新語、流行語大賞》選出的冠軍詞「三密」，代表了日本政府宣導避免的「三密（密閉空間、密集人群、密切接觸）」已深入人心，同時改變了日本人的生活習慣。

▲日本今（14日）宣布年度代表字為「密」。（圖／翻攝自《TBS News》YouTube）

此外，根據《京都新聞》報導，今年參與投票代表字的民眾當中，除了有因為新冠疫情而造成避免「三密」的防疫措施外，也有因此跟親朋好友關係更「緊密」之意。而榜單中票選的第二、三名分別是「禍」、「病」，也象徵了新冠疫情的影響。

另外，接續第四名到第十名的榜單依序為「新」、「變」、「家」、「滅」、「菌」、「鬼」、「疫」，其中的「滅」、「鬼」正是取自創下日本多項紀錄的現象級人氣動漫「鬼滅之刃」，就連《流行語大賞》中「鬼滅之刃」也列入2020的十大排行之中。

▲人氣動漫《鬼滅之刃》也因為劇場版掀起全日本的熱潮。（圖／木棉花）

台灣今年的年度代表字「疫」也出現在日本的代表字榜單中，今年投票結果出爐後，前副總統陳建仁也表示，大家談疫色變，對於疫苗、瘟疫、還有防疫，大家都很用心，所以「疫」字代表台灣人面對2020年的生活與挑戰，而

。（編輯：楊智傑）