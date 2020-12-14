iPhone 12超夯！日本電器員工列「3理由」勸退：不急著買
iPhone 12超夯！日本電器員工列「3理由」勸退：不急著買
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 18:17:02
蘋果手機iPhone 12系列推出後，隨即在網路上引起許多討論，更有不少果粉早已下單訂購，就為了拿到最新款手機。但據日媒報導，一名日本電器行的老員工，就列舉了3大理由，表示「不急著買iPhone 12」。
據日媒《日刊SPA!》報導，有名在家電行服務10年以上的鈴木先生，先前撰寫一篇以「不需要急著買iPhone 12的理由」為題的文章。他於內文中表示，若以業界視點來看，iPhone 12的熱潮其實不如iPhone 11發表，最根本的原因，就在於相較前一代機種，iPhone 12沒有明顯的改變。鈴木先生解釋，iPhone 12在拍照上，雖然比iPhone 11來得進步。但進步幅度不如iPhone X至iPhone 11時的差距，若現階段手上持有iPhone 11，並沒有需要立即更換的理由。
iPhone 12雖是首個支援5G的iPhone，但現今5G網路還不太成熟，能利用的地方也不多。鈴木先生以東京為例子，表示目前僅新宿、池袋等大型車站有支援。因此，鈴木建議，可以等到5G普及後，再考慮入手也不遲。最後鈴木指出，新機種發售後，舊機種的價格就會出現下跌的情形，但每個機種的下跌幅度不一致，未必馬上就能以最低價入手。他也建議，近來因民眾瘋換機，市面上出現許多狀況良好、電池也很新的中古機，性價比十分不錯，建議民眾可以考慮購買，不用急著更換iPhone 12。（編輯：陳雅雲）