月收入破10萬！男驚慌「怎麼調整心態」　網看亮點全搖頭

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月收入破10萬！男驚慌「怎麼調整心態」　網看亮點全搖頭

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-14 19:14:45

▲新台幣兌美元早盤狂升近2角。（圖／記者顏真真攝）
▲有網友原本不到3萬元的薪資，近期月收入終於突破10萬元，讓他好奇發問「該怎麼調整心態？」（示意圖／記者顏真真攝）
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。就有一名網友指出，自己到去年都只領著不滿三萬的月薪。但今年轉換跑道，進入新職場，月收入超過了十萬元，讓他好奇發問「該怎麼調整心態？」然而不少人一看原PO薪資亮點，反而搖頭直嘆「傻孩子！」
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原PO於PTT八卦板上發文，表示去年自己還是僅領著時薪150元或不滿三萬的月薪，但今年憑著科大文憑，進入職場當辦公室人員，雖然全薪僅3萬6元，但這個月靠著獎金，實領來到了11萬元。面對收入突增的情形，原PO就好奇發問，「從沒想過會有這樣的一天，看著基本開銷分配完後還剩下的錢，突然不知道該怎麼辦，各位年收三百+的大大們當初是怎麼調整心態的，謝謝」。
▲原PO好奇，月收入突破10萬該怎麼調整心態？（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇，月收入突破10萬該怎麼調整心態？（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，隨即就引來不少網友討論，「恭喜！買個喜歡的東西犒賞自己一下吧」、「加油明年變20萬」、「你只要想到你要買房，你瞬間就會覺得錢不夠用了」、「我幾乎每個月都破十萬，很少，根本不夠花」、「我也是這幾個月含獎金都破10，但還是買不起房嗚嗚」。
不過就人針對獎金提出看法，直言「只有發獎金這個月，又不是每個月，建議你別想太多」、「獎金不是每個月有吧？應該是算一年多少」、「你那是獎金，不是月薪！」「靠獎金就是看老闆良心，低底薪不是好事」、「獎金跟月薪差很多，傻孩子」、「獎金喔，不是本薪喔，還是充實一下自己吧」、「想辦法努力讓它變成常態的月薪，而非獎金吧」。（編輯：陳雅雲）
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