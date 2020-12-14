正妹散步開直播！下秒竟遭「機車搶劫」 台人一看全嚇歪
正妹散步開直播！下秒竟遭「機車搶劫」 台人一看全嚇歪
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 22:29:29
Twitch實況主「啊乓」（香香愛哭包）在今（14）日下午行經自強路3段97號前時，正在直播的「啊乓」竟遭到飛車搶奪，手機直接遭歹徒搶走，所幸並無受傷。「啊乓」當時正在對著鏡頭說話，而一輛機車飛快從左後方搶下手機與三軸穩定器後逃逸，過程相當驚悚。
以《英雄聯盟》為主要實況的直播主「啊乓」（張女、28歲），14日下午5時許在路上進行生活實況，標題就寫著「散步時間」，在經過三重自強路3段97號前時，被2名騎機車的歹徒鎖定，「啊乓」剛講完「我在路上有看到一些人穿得很薄欸」，手機隨即被後方高速衝過的搶匪給奪走，完全來不及反應。許多觀看直播的網友也紛紛回應，「線上版gta」、「真的是被搶欸，好扯」、「我以為這樣騎車搶劫在台灣很少見」、「走在人行道也有事」、「好恐怖」、「好好走在路上也會被搶」、「會不會太過分，光明正大搶劫」、「太扯了吧，有夠誇張」、「嚇死人，剛剛還以為是被撞」。綜合媒體報導，三重警方出面表示，被害人的手機Sony xperia 5及三軸穩定器被搶走，已完成報案手續，搶匪得手後往自強路二段方向逃逸，警方後續除了通報攔截圍捕外，並調閱監視器畫面追查2名嫌犯身分，全力偵辦中。（編輯：許智超）