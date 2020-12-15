buffet怎吃都虧爆！內行曝「專業拿法」：順序對了準回本

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buffet怎吃都虧爆！內行曝「專業拿法」：順序對了準回本

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-15 00:03:24

buffet、吃到飽
▲有網友指出，自己去吃buffet都會虧錢，而引來許多內行人曝光專業吃法。（示意圖／翻攝Pixabay）
許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，不過究竟怎樣才能吃回本，一直以來都是十分熱門的話題。對此，就有一名網友指出，自己每次去吃buffet都會虧錢，讓他好奇怎樣的吃法才對，而引來不少內行人分享秘訣。
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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己每次去吃buffet都會虧錢，面對這樣的情形，就讓原PO好奇發問「你們怎麼吃」。
▲原PO好奇buffet到底該怎麼吃。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO好奇buffet到底該怎麼吃。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
問題一曝光，隨即引來許多老饕熱議，其中就有行家分享食材順序，「海鮮類→生魚片→蔬菜類→肉類→炸物→水果飲料→甜點，千萬不要先狂吃炸物....那大概15分鐘就飽了，順序對了就OK」、「要吃回本，高單價的蝦子、螃蟹、牛排、生魚片可以多吃，最忌碰氣泡飲料、澱粉、甜點、湯水多的料理，但是說真的吃到飽是品嚐多樣料理吃開心的，走進去吃就不要想虧本的事情」、「建議是海鮮、生魚片可以吃，肉類除非很貴，剩下最好不要」。

▲你喜愛吃生魚片嗎？（示意圖／取自pixabay）
▲生魚片被不少行家點名要先拿取。（示意圖／翻攝Pixabay）
留言中甚至有內行人專業建議，「事前喝杯牛奶顧胃，吃點沙拉讓腸蠕動（別用千島或美乃滋，一點和風沙拉醬即可），接著就能吃餐了。一開始份量先控制到一口確認自己喜好，差不多了再從喜歡的幾道內增加份量。期間盡量避免澱粉或含糖的（血糖升高容易有飽足感），高油脂的也做好控制，茶水只選水或無糖茶類，溫飲為佳。」

此外也有網友分享其他答案，直言「一開始先攻擊哈根達斯，等到大家開始吃冰的時候，其他的都不用排隊了」、「上次不說裡面的哈根達斯最貴，先吃4盒再開吃正餐」、「就吃那間最出名的幾道菜，其他吃自己愛吃的」、「先吃外面賣比較貴的食材，因為，平常買的時候很貴，也一定很少去買來吃，其他食材就慢慢吃吧」。
不過也有人抱持不同意見，認為去吃buffet吃得開心就好，太過在意價格或回本問題，反而讓整場飯局不快樂，直呼「選自己愛吃的，如果都想吃回本，那會不會太累了」、「吃東西是為了開心與飽～其餘想法都是多餘。如果為了回本或是所謂的CP值……建議還是找喜歡與便宜的餐館吃就好。」、「吃buffet不是為了吃回本，而是吃爽感」。（編輯：陳雅雲）
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