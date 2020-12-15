NOW早報／Gogoro突然沒人要買了？機車族曝「致命原因」

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原PO在PTT貼文指出「11月Gogoro銷售再創新低，單月5815輛，對比去年同期銷售18530輛，衰退近70%，如果你認為這是因為機車市場飽和就錯了，整體油車賣得其實更好，相對電動機車市占率下滑，這衰退率高到很嚇人，到底為何Gogoro沒人要買了？」
貼文一出，網友紛紛回應「燃油機車也有補助，Gogoro就沒有優勢了啊....」、「以前Gogoro有補助，現在不只被降低，燃油車也有，論方便程度絕對選燃油車」、「補助相同狀況下，就被打趴了」、「沒騎還要繳月租，燃油車也有補助，當然沒人想買狗狗肉」、「月租價不能盡情騎，車子壞掉的精美工費，最重要的就是補助扣下來跟燃油車打平，當然慘輸」。
事實上，資料顯示今年度中央已經花了6億加上地方政府補助的5億，共計11億元，補助了13.6萬台七期燃油機車，即使包含工業局的補助，今年度用於重型電動機車的補助金額約3.2億元左右，顯示花費於七期燃油機車的補助，遠高於電動機車，延宕台灣運具電動化進程。
對於有大多數補助今年都被燃油機車霸佔，地球公民基金會副執行長蔡中岳就提到，這造成台灣運具電動化進度大倒退，台灣永續發展目標規定2030年新能源機車占新售車比率35%，今年截至9月此比率僅約10%，甚至較去年的18%低。
蔡中岳強調，台灣運具電動化時程已經顯著緩慢，為了台灣減碳目標跟空汙管制，立法院應該持續替人民把關，莫讓環保署補助燃油機車的政策延續，拿人民納稅錢創造未來更大的問題。
今日天氣／東北季風影響 北東溼涼、中南部天氣穩定
今（15）日清晨溫度持續下降，北台灣低溫僅14、15度，沿海、空曠地區及近山區平地溫度會更低一些，其他地區低溫約16至19度；今持續受東北季風影響，天氣上和昨相當類似，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有降雨機會，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為持續，有局部大雨發生的機率；各地高溫會比昨再略為下降，北台灣僅16至18度，整天感受有涼意，中部及花東地區20至23度，嘉義以南地區24至26度。
影／談三倍券統編風波 蘇貞昌：有人多事、多此一舉
行政院長蘇貞昌13日使用三倍券購買漫畫，結果被發現打了行政院統編。蘇貞昌昨天到台南參加「自來水員工訓練園區」竣工典禮，回應統編風波，蘇說他也不知道，是「有人多事、多此一舉，還去打什麼統編！」也稱自己不會去報帳。
中天關台直播42小時 蔡衍明倒數收視出爐
中天新聞52台遭NCC不予換照，11日是最後播出，倒數42小時不斷電告別活動收視結果出爐，根據AC尼爾森收視報告，11日從凌晨2點開始到12日凌晨12點，接觸總人數達346.2萬人，當天收視最高點是2.53，收看人數55.5萬人，落在23時59分播出蔡衍明率員工倒數的實況報導。
金礦轉型失敗 士達衛咖啡全台11間店無預警熄燈
前身為知名連鎖咖啡品牌金礦咖啡的「士達衛咖啡IT'S DAVID」在去（2020）年12月從從富士康廣告接手，然而才經過1年光景，在全台擁有11間分店的士達衛咖啡無預警停業，內部員工在13日接收到通知「所有門市都營業到12/20，全部夥伴都會做資遣」，臉書粉絲頁也已關閉。
2021連假全出爐！內行曝「神級請假攻略」：放到以為離職
2020再近半個月就要過去，而人事總處也已經公布明年的國定假日消息，不少人為了提早預約旅遊行程，紛紛開始規劃其連假運用。近日，就有不少網友討論「2021怎麼放假的攻略」，不少人直呼如果休假、特休請對地方，真的會「放到以為離職了」。
而根據行政院人事行政總處公布2021年國定假日表中共有8個連續假期，總放假天數為116天，比今年多了1天，消息一出，不少網友在爆廢公社、PTT等各大論壇討論「休假攻略」。
不少網友指出「超多9天連假，特休用起來」、「已打算春節請二月8、9，剛好6、7是禮拜一，爽放11天」、「清明特休請6至10號，也能放10天」、「中秋也有9天連假可以放」、「二月真的請的好，放到以為已經離職了XD春節可以休11天，月底又有228可以放9天」、「已準備規劃春節放11天了哈哈」。（編輯：賴詠璿）