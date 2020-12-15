為何一堆人堅持不搭高鐵？乘客曝「真實理由」：客運贏了
為何一堆人堅持不搭高鐵？乘客曝「真實理由」：客運贏了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 09:21:02
台灣的大眾運輸工具發展日益完善，除了老字號台鐵、客運以外，還有超快速的高鐵等等，因各有優缺點，每個人選擇往返城市的交通工具也不同。近日，就有網友討論「大家會選擇搭高鐵還是客運？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「先前連假的時候決定要跟妹妹去台中玩，由於妹妹還在念書沒有收入，所以這趟三天兩夜的小旅行，所有開銷都是由我負擔，但還是想能省就省，所以想問大家，會選擇票價貴一倍的高鐵，還是省一點搭客運？」貼文一出，網友紛紛回應「不搭高鐵...一堆高鐵站在鳥不生蛋的地方＝＝」、「客運論下車點就贏了....至少停在市區比較方便」、「選客運耶！高鐵很多都停在離市區超遠的地方」、「選客運，高鐵到站很多都要轉乘才到市區」、「我台南人每次都搭客運南下...台南高鐵站真的太瞎了」、「搭過一次高鐵到台南，又花三百搭到台南火車站，真的很瞎」。另外，也有不少人指出「沒錢的話一定選客運，現在很多都很舒服」、「覺得不趕時間就選客運，現在很多都獨立座位超舒服，還有USB充電跟Wifi」、「和欣客運有電視看，還能打遊戲....兩排座舒適到不行」、「高鐵來回票價差兩倍啦，我自己沒趕時間都搭客運」。（編輯：張嘉哲）