路上人人都戴AirPods！男爽買後聽到臉綠　致命缺陷曝光

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路上人人都戴AirPods！男爽買後聽到臉綠　致命缺陷曝光

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-15 10:20:29｜update2020-12-15 10:21:14

▲杜拜女花 1800 網購 AirPods ，送來一開全場驚呼。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲AirPods不少人在購買蘋果手機時都會順帶一副，但因單價較高常常有人批評CP值很低。（示意圖／翻攝自Pixabay ）
藍牙耳機近幾年來超夯，跳脫有線耳機纏線的缺點，蘋果手機在近幾年也陸續推出多款AirPods，在街上也常常可以看到許多民眾都有配戴，成為科技現代不可或缺的配件，不過，近日就有網友分享自己買了AirPods八個月之後，開始出現問題，貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出，年初的時候買了一個2代的AirPods，其實不算常用，每次使用頂多也不到半小時，就這樣過了8個月，右耳竟然不能蓄電了，左耳電力也撐不過2小時，雖然送修換了全新的左右耳，但豈不是一副藍牙耳機用不到2年？
▲網友討論AirPods的電池壽命並沒有想像中長。（示意圖／取自unsplash）
▲網友討論AirPods的電池壽命並沒有想像中長。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「你懷疑什麼...藍牙耳機就是消耗品啊」、「用不壞，消費者怎麼會想買新品啦，很正常吧」、「我用半年就開始衰退了，你8個月客氣了」、「我也用一年半，電池現在幾乎報廢了」、「初代AirPods電池已爆，只用一年」、「藍牙耳機就是消耗品...真的沒辦法啦，電池技術還不到那」、「電池就是藍牙耳機致命傷啊，目前也解決不了」。
不過，也有內行網友表示「AirPods都有保固一年啊，非人為損壞都能換吧，這樣算下來一副能用兩年算不錯」、「入手的時候就能買Apple Care方案，很划算，也能延長耳機的保固，覺得以方便度來說還是很值得花」。（編輯：張嘉哲）
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