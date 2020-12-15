月收10萬！37歲男相親開「3條件」逼婚　眾噓：難怪單身

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兩人也先從學生時期的趣事開始聊起，氣氛交流也相當輕鬆。隨後進入現實面的探討，原PO坦言，她是一個月薪3萬元的普通上班族，無車無房，但存款有100萬沒負債，也沒買名牌的習慣，只有養5隻流浪貓。而對於結婚對象沒太大要求，不在乎婚禮、聘金，可不拍婚紗、蜜月不出國，願意與公婆同住，「只要價值觀相近，可以一起生活、扶持一輩子的夥伴就好」。
37歲男則表示，自己月薪約10萬，一年可出國4次，每周能吃3次高級餐廳，每天下班都和同事在酒吧喝紅酒、抽雪茄，全身上下都是名牌，剛買最新的iPhone，雖然沒存款，但有爸媽買的一棟三層透天厝，還有買了6年、尚在繳貸款的進口車。
不過談到結婚時，男方對原po說「妳是不錯的結婚對象」隨後開出三條件，「女方婚後辭掉工作」、「把家務事做好、帶好小孩、伺候公婆，因為我從小到大沒做過家事以後也絕不可能會做」、「家裡不能養任何動物，希望把貓送走，以後也不要去流浪動物機構幫忙」。
約會結束後，原po雖輾轉得知男方及家長對她印象很好，但考慮到上述的「價值觀」差距，最後以抽菸、罵髒話、無存款、價值不合為理由拒絕。不料男方聽聞後，竟還打電話嗆原po「不知好歹，哪個男人不會罵髒話？我月薪10萬，還怕以後沒存款嗎？妳條件那麼普通，還算是高攀我了！」
這樣的遭遇也讓原po不禁感嘆，「以後不敢再相親了，難道我在乎的點真的沒人和我一樣嗎？最不能接受的是：為何月薪十萬、工作超過十年的男人存款竟然是0？」
遭遇曝光後也掀起討論，不少人也批男方太誇張，「價值觀不同不適合，就算每月賺一百萬也不要來往」、「嫁去要辭掉工作伺候公婆做家事帶小孩，什麼八股傳統觀念，他需要的只是一個傭人」、「強迫把毛小孩送走？這種人，不要也罷」、「月入十萬的月光族，講得自己多高尚，還不是都靠父母？」、「難怪單身到37歲」。（編輯：潘毅）