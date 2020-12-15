寒流來襲！醫師教戰「4步驟」防止心血管疾病

一名63歲林先生，有35年的菸齡，患有糖尿病及高血脂症，長期規則服藥。去年因友人突然心肌梗塞過世，非常驚恐，就到門診詢問經過心理跟藥物治療開始戒菸，經過兩個月的努力，順利戒除多年的菸癮。

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書田診所家醫科主任醫師周明文表示，冬天是心血管疾病的好發季節，當天氣寒冷時，血管會收縮，血壓就會上升。預防心血管疾病，基本的方法包括適當的營養，規則的運動，良好的睡眠，以及保持身心愉快。倘有三高（高血壓、高血糖、高血脂），更要定期服藥，將三高控制在合理的範圍。

除了控制三高以外，周明文說，常被忽略卻非常重要的一個方法，就是「戒菸」，三高要長期服藥才能獲得良好控制；戒菸只要短期治療，即可根除，相對而言更值得嘗試，對於想預防心血管疾病的癮君子，戒菸絶對是不可或缺的一環。





目前已證實戒菸可以預防心血管疾病、呼吸道疾病與癌症。研究指出，戒煙12小時後，血液中一氧化碳含量下調至正常；戒煙2星期至12星期後，循環系統改善，肺功能提升；戒煙1至9個月後，咳嗽、呼吸短促的情況大大改善；戒菸1年，罹患冠狀動脈心臟病機率減少一半；戒菸5年，中風機率降低至與不吸菸者一樣；戒菸10年，死於肺癌的風險降低一半；戒菸15年，得心臟病的風險與非吸菸者相同。因此只要開始戒菸，對於改善健康就會有幫助。





醫師強調，香菸在燃燒時會產生多種化學物質，許多是致癌物質，進入肺、血液之後，造成全身性的影響而增加致癌機會，也會增加心血管疾病風險，因為香菸中的尼古丁會活化交感神經系統，令心跳加速及血管收縮，造成血壓上升。它也會產生自由基，破壞血管的內皮細胞。以上的情形都容易導致動脈粥樣硬化，這正是心臟病、冠心病、中風等的元兇，此外，吸煙時產生的一氧化碳會造成慢性缺氧，增加心臟負擔，加速心肌肥大。進一步造成心臟的傷害。





如果害怕意志力不夠強大，可以透過門診，經由醫師專業的心理支持，再輔以戒菸藥物，大幅減低戒菸過程的痛苦。目前戒菸藥物包括尼古丁貼片、尼古丁咀嚼錠、以及口服藥物如戒必適等等，可依個人生活習慣及需求跟醫師討論，選擇適合的方式。