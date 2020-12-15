都說醫師高薪賺很大？他爆出「真實數字」嘆：別再腦補了

近日台中有名月收入約7萬元、名下房屋1筆、土地3筆的醫師和已婚女店員發生婚外情，讓從事汽車修理工作，月收10餘萬元、名下房屋土地各1筆的女店員老公慘戴綠帽，後來法官判醫師應賠償精神撫慰金30萬元給女店員老公，不過網友們對於「醫師薪水竟只有7萬，輸給汽修工作10萬元」一事感到相當好奇，也有自稱醫師的網友爆「真實數字」，並感嘆「別再腦補了」。

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原PO在PTT回文，表示自己是畢業第四年的醫師，他知道很多人對醫師的薪水很好奇，但也有人總愛拿聽到的誇張數字來討論，「不要再聽說腦補、以訛傳訛了，這篇就是大部分西醫師的收入狀況／現實資訊」。

他認為當醫師是穩定、高薪、高社會地位的職業，當醫師也不會窮，能保證這輩子至少有不錯的收入，「但真的要發大財致富可能無法，要賺大錢請從商或走理工電類創業拼拼看」。



▲一名自稱是醫師的網友在PTT回文。（圖／翻攝自PTT） 他討論薪水只論平均值或大部分狀況，因為醫師養成很長，以醫學系讀6年新制來說，「25歲畢業才開始有收入，醫學系讀6年 → PGY（不分科住院醫師） 2年 → R（XX科住院醫師）3-6年不等看科別 → 主治醫師」，PGY、R就是住院醫師階段，多數人月薪落在8-13W，年收入約110-170W。



而這時也是醫師高工時、最累的時候，可能單週工時破80小時，「算下來住院醫師的平均時薪約360元左右吧，算起來大概比高考特考公務員高一些些，講白了住院醫師的相對高薪是用高工時累積壓榨出來的」。





不過到了32歲拿到專科執照後，就是所謂的「主治醫師」，「彈性大多了，月薪範圍也就有差異，看科別看醫院看個人造化，不過大多數落在18-26W，40歲後大概範圍在22-32W之間」，但醫師沒什麼年終，所以差不多就是這樣，「到頂時大部分醫師的年收也難超過450Ｗ，當然有人會超過，畢竟是少數」。



▲原PO揭開醫師真實收入情況。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 他也提到，雖然有時耳聞有人年薪破600W、破千萬的，「有是有，但很少數，人家有本事但這不是常態」，至於「檯面下收入、廠商回扣」等，原PO則是說「我還不到那個level，並不清楚實際上到底有沒有，就算有也是醫院主任級、大主管和院長的事情了，和絕大多數醫師都沒什麼關係」，另外他也補充，醫師還有一個好處，「就是沒有退休年齡，想做可以一直做，不開刀的話確實沒什麼身體上的受限」。

貼文一出，仍有網友不買單，「醫美醫生笑而不答，你只說對了一半」、「之前版上有年薪600萬主治醫師說自己是前10%而已，你這篇和他那篇要信誰啊？」；但也有網友表示，「推認真文」、「圈內人現身說法，讚」、「在醫院體系下的菜鳥醫生根本沒多少薪水，沒八年薪水搞不好比輪班星人還少」、「長知識」、「推醫界認真真實文」、「這篇就真實資訊，不相信的請問自己是醫師嗎...」。（編輯：郭佩蓉）