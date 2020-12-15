超商咖啡1杯賺多少？ 內行曝「真實利潤」：買1送1還是賺

一早出門來杯熱騰騰的咖啡，既暖手又能醒腦，也是不少學生、上班族冬天的好夥伴。不過一般民眾為求方便，會到便利商店購買咖啡或領取寄杯咖啡，日前就有網友好奇詢問店員「咖啡機多少錢？」，這才得知一台至少要價30萬元起跳，這也讓他不禁懷疑各大超商的咖啡商機到底有多賺？而文章一出，也馬上釣出不少網友解釋，更有內行親曝「一杯45元少說可賺30＋」。

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這名網友在PTT上發文提問，他提到自己日前到超商購買59元早餐組合時，隨口問了店員超商內咖啡機的價錢，對方回答超過30萬元後，原PO便忍不住在腦中計算，「一杯中杯熱拿鐵45元，包含杯子、豆子及牛奶都向總公司叫貨，應該不會太貴。」，接著更進一步分析「一般餐飲業成本抓1/3，而連鎖大公司叫貨成本可壓更低」，而台灣消費者更是「幾十杯、幾百杯在寄杯」，這就讓他相當好奇超商咖啡背後的商機有多龐大。

▲超商咖啡有多賺？近日網友們掀起熱烈討論。（圖／取自《Pixabay》）

這篇文章曝光後，立刻掀起眾人討論，有內行網友就解釋超商咖啡賣的是「便利性」，他舉例「星巴客是賣LOGO跟情懷」、「就取向不同而已，不會烘又趕時間的人當然是去超商方便」，其實是整個咖啡產業背後的黑金商機很賺錢，「之前買一送一儲了2萬元」、「咖啡毛利超高啊」、「 問過超商員工， 咖啡買一送一還是賺，利潤高」。

此外，也有網友將人事、水電等成本列入，計算超商咖啡的成本，紛紛表示「成本20賣個55、60元，爽」、「不用考慮機器成本的話，一杯咖啡可能成本不到十元，回收機器成本很快，叫黑金不是沒有理由」、「咖啡機8成做服務的」、「毛利高到能讓你跨店取啊」、你知道一杯45元少說可以賺30＋嗎？」、「不計咖啡機的話，成本不到10元，甚至有沒5元」。

事實上，根據公平會統計調查，超商的現煮咖啡是重要的賺錢項目，毛利率高達五成，2019年5家主要連鎖便利商店銷售額以商品銷售收入最多，所占比例為96.6％，服務收入占3.4％，而咖啡就占了所有商品銷售額近8％，統計顯示，光是統一超與全家一年就賣出4.3億杯咖啡，平均每秒賣出13杯咖啡，且已有部分門市開始供應精品咖啡，這也顯示台灣民眾已經對於台灣超商咖啡的需求日益增長。（編輯：楊智傑）