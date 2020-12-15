全聯幹嘛不讓客人「報電話」結帳？內行曝原因　全場驚呆

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全聯幹嘛不讓客人「報電話」結帳？內行曝原因　全場驚呆

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-15 10:45:18

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▲全聯福利中心是許多人愛逛的超市之一，但從明年起，將不可再使用報電話結帳累積點數。（圖／讀者提供）
現在不論是去大賣場或者超市，常常結帳時就會被問是否有會員，但現在多數人都不會隨身攜帶會員卡實體，而採取口頭上「報電話號碼」來進行集點，但隨著2020年即將過去，明年1月1日開始，全聯將不能再「報電話」結帳。對此，也有不少網友議論紛紛其原因。
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一名網友在「我愛全聯好物老實說」貼文指出「明年的第一天起，報電話已經不能累積點數了，手機要去下載PXPay APP才可以，以後去全聯購物的話，記得充電到可以刷APP的電量，還真是麻煩呀！」
貼文一出，網友紛紛回應「真的搞不懂全聯在幹嘛耶！這樣超多此一舉」、「全聯可以出來說為何要取消嗎？超崩潰」、「不能報電話號碼我覺得很麻煩，帶小孩出門要一直拉著怕亂跑」、「累積點數不能報電話還真是第一次聽到」、「第一次遇到不能報電話積點的，我婆婆不識字，真的會崩潰」。

▲網友對於全聯明年起不能報電話結帳累積點數感到不解。（圖／NOWnews資料照）
▲網友對於全聯明年起不能報電話結帳累積點數感到不解。（圖／NOWnews資料照）
不過，也有不少人認為「我覺得沒不好，加快結帳速度還能保護個資」、「保護個資+1是雙重效果」、「其實會這樣一方面是加快結帳速度外，也是為了保護客人的個人資料喔....有心人士是可以偷背你電話號碼的喔」、「保護個資超讚好嗎？是有多懶，平常滑手機都是結帳的幾倍時間」、「一開始也覺得麻煩，後來聽到是保護個資很驚訝，蠻貼心的」。

而《NOWnews》也特別致電詢問全聯公關詢問此事，公關指出，這樣的做法除了是加快結帳速度以外，最重要的是保護每位顧客的個資不外洩，如同近日有人超商結帳時報會員電話，反而被後方排隊的男顧客記下，甚至找到個人臉書，所以才會出此措施應對。

而從明年1月1日開始，全聯福利中心就不再以報電話的方式累點，民眾結帳只要使用PXPay即可，不僅申請不用錢，主打不必帶現金，無需攜帶實體卡片也能輕鬆逛超市，顯然在政策即將上路之際，愛逛全聯的民眾要再多注意了結帳累點規則了！（編輯：張嘉哲）
▲為了有效節省民眾排隊時間，並快速消化結帳人龍，明年起提倡民眾下載PXPay結帳。（圖／全聯提供）
▲為了有效節省民眾排隊時間，並快速消化結帳人龍，明年起提倡民眾下載PXPay結帳。（圖／全聯提供）
 
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