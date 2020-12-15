主動約面試的公司超雷？她揭「暗黑內幕」：大企業也這樣

2020年受到新冠肺炎（COVID-19）影響，不少人現如今仍失業，苦嘆工作難找，無論面試了幾家公司，都無奈結果不如預期，不過也有一名網友日前接到一家公司主動打電話邀約他面試，但他也疑惑，「這樣的公司會不會很雷」，貼文一出，也有過來人揭開暗黑內幕，表示自己曾遇過，「大企業也這樣」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「主動邀約面試通知的公司會不會很雷？」為題發文，表示這幾天在人力銀行上被一家公司人資看到，但對方不但沒有傳簡訊，也沒有寄e-mail，反而「直接打電話跟我約面試」。

原PO也提到，由於對方在人力銀行上公佈的資訊，並沒有提及需要「筆試」，直到面試前一小時才說，而考題則是和職務相關的考題和英文能力，像是英文單字、中翻英句子、英翻中句子等。原PO也說道，該家公司的面試官也沒有像多數網友說的那麼「難搞」，幾乎都是問跟那個職務相關的「專業問題」，面試到最後沒什麼問題了，則說兩個禮拜後等通知。



▲原PO不知主動邀約面試的公司，會不會「很雷」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 豈料隔天原PO竟然就接到該家公司的人資電話，「通知我被錄取了」，但這一連串發生的事情，也讓原PO滿頭問號，「以上這樣的流程會不會是很雷的公司，抱歉，小弟去年畢業當完兵4個月後，花了整整半年的時間才找到像樣的第一份工作」。





貼文一出，網友紛紛留言，「如果是標題的話不一定，看你的職務供需而定」、「不知道就進去啊，不喜歡大不了找別的」、「雖然不知道是什麼行業，不過祝你順利」、「我還遇過寫錯我名字的勒」、「我現在的工作也是公司主動邀面試的（南部傳產）面試當天下午就發錄取通知，目前對這工作還算滿意，覺得原PO可以嘗試看看，不喜歡再走人，三個月內不用預告期」、「看是哪種行業，如果你的學經歷都跟應徵的職位相當，蠻快就會知道答案的，但是如果不太相關，很快收到答案，通常都是...你懂的」。

也有一名網友表示，「以個人經驗主動聯繫跟相似流程的是都蠻雷的，撇除一些奇怪的公司不說，有些還算是有名的企業『算傳產吧』，曾經去面試大企業然後也錄取了，結果發現我只是被找進去擋很急的空缺跟收爛攤子，然後就被惡意資遣了唉，這種公司還讓我遇到兩次，明明面試的時候都很正常（會知道不是我個人能力問題，是因為有主管看不過去，所以有偷偷跟我透露原因），以上經驗讓你參考，當然也是有正常的公司啦！加油」。（編輯：郭佩蓉）