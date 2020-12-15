冬天吃橘子但超酸？專家「1步驟」味道升級：甜到飛天耶
冬天吃橘子但超酸？專家「1步驟」味道升級：甜到飛天耶
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 11:15:01
氣溫進入秋冬季，柑橘類水果最好吃的時節也到來，香甜的果肉讓人忍不住一口接一口！不過有時候也會買到特酸的橘子，就有日本專家分享，能讓橘子酸味消除、甜味升級的「1秘訣」，更只有約3成日本人知道。
日本電視節目《新！生活好吃驚》日前分享讓橘子的相關知識，訪問專家水果店老闆杉村和夫，他也公開「讓橘子更美味的妙招」，只要將橘子整顆泡在40℃熱水裡10分鐘，就能讓橘子果肉內「檸檬酸」會被熱水分解，酸味來源降低後，讓甜味更加明顯。不過也要注意不能浸泡過久，否則果肉味道反而會全部流失。如果覺得這樣口感還不夠好，節目還加碼訪問果雕藝術家平野泰三，他提到，橘子經過熱水浸泡之後，再泡進冰水或冷水裡，經由熱漲冷縮的效果，就能輕易去除果肉表面的白絲，讓口感再升級。節目也稱，大約只有3成日本人知道這些「小訣竅」。事實上，橘子果肉上的白絲被稱為「橘絡」或者「白絡」，因其味道帶點苦，許多人吃橘子都會將其剝除，不過橘絡內含豐富的「膳食纖維」，不僅會增加飽足感，也能控制人體進食後血糖上升的速度，有助血糖控制；也可被腸道菌發酵，幫助養成腸道的好菌，促進腸胃蠕動以及有助血脂的控制，是富含營養價值的東西。（編輯：潘毅）