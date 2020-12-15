單身男衝婚宴包1200！一入座見「隔壁賓客」傻掉：太尷尬
單身男衝婚宴包1200！一入座見「隔壁賓客」傻掉：太尷尬
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 11:09:48
每人出社會數年後，總有天會收到人生第一張「紅色炸彈」，但因為沒有相關經驗，通常都會苦腦第一次參加朋友婚禮應該包多少。近日，就有網友分享自己出社會時，參加朋友第一場婚禮包了1200去婚宴現場，沒想到一入座看到隔壁的賓客卻讓他傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「剛出社會的時候收到第一張喜帖，因為當時只有22K又住外面，導致生活其實蠻緊繃的，於是只包了1200元，但是一坐下來之後，卻發現旁邊朋友的椅子上面都有喜餅，於是好奇問一下之後，才發現這是給了禮金之後就會給的喜餅」。後來旁邊的賓客因為跟新娘媽媽很好，他們來敬酒時就順便幫我問「我朋友沒有拿到喜餅耶」；結果新娘媽媽卻回「喔！因為他只有包1200啊我們每桌就12000了，這樣我們划不來啦」這番對話讓原PO尷尬到不行，整桌的人也都看向我，「第一次參加婚禮就被洗滿臉真的是蠻不好的回憶。」貼文一出，網友紛紛回應「會不會太扯....」、「現在人要結婚還是要賺錢，還划不來勒」、「剛出社會我也是包1200呀，真的沒錢，才一個人....」、「每桌一萬二很了不起嗎...喜餅還挑人發也太扯」、「喜餅挑人發講出去真的丟臉」、「他還沒見識過包1200全家大小都來的餒」、「光看文字就想到嘴臉...超扯」。（編輯：張嘉哲）