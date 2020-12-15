開刀正妹叫外送忘打樓層！男熊貓「霸氣回3字」　網羞炸

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開刀正妹叫外送忘打樓層！男熊貓「霸氣回3字」　網羞炸

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-15 11:35:25｜update2020-12-15 11:38:05

▲外送平台近幾年崛起，不少（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲一名剛開完刀的女網友日前因為不熟悉外送APP操作，忘記打樓層，豈料外送員不但沒怨言，還霸氣回3字，讓網友聽了好害羞。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

現今外送平台相當便利，不僅造福了不出門的「懶人們」，對行動不便的人來說更是減輕了不少麻煩，對此，也有一名女網友左腿才剛開完刀，不方便出門，日前用APP叫了熊貓（foodpanda）外送，但因為不熟操作而忘記備註樓層，等餐點到了她愧疚地在電話中說明原因，豈料對方竟無任何怨言，甚至霸氣回「3字」，讓大批網友超害羞。

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該名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示自己因為左腿開刀在家療傷，不方便上下樓買吃的，於是便想用看看熊貓外送，但也因為第一次使用，「不熟悉操作，忘記打樓層，等到外送員到了根本來不及下去」。

▲一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
原PO也提到，後來她在電話中與外送員說明原因後，對方不但沒有任何怨言，竟然還霸氣地回3字「不准動」，接著立刻爬上5樓舊公寓，「幸好遇到天使又霸氣的外送員，如果你有在社團內請留言，想再跟你道謝一次」。
▲原PO相當感謝外送員。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲原PO相當感謝外送員。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
貼文一出，吸引2.3萬人按讚，網友紛紛留言「好帥好帥！太暖了」、「其實還是有外送員很好的」、「不准動，我來了」、「好貼心，不許動，在那等我」、「窩心的外送員」、「敬業」、「又帥氣又暖心」；也有網友歪樓表示「愛情的聲音」、「男友力」、「在一起在一起」、「因為你是妹子ＸＤ」、「女的15樓我也爬！男的你XX給我下來」、「好害羞喔，在一起了啦」。（編輯：郭佩蓉）
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