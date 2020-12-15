開刀正妹叫外送忘打樓層！男熊貓「霸氣回3字」　網羞炸

現今外送平台相當便利，不僅造福了不出門的「懶人們」，對行動不便的人來說更是減輕了不少麻煩，對此，也有一名女網友左腿才剛開完刀，不方便出門，日前用APP叫了熊貓（foodpanda）外送，但因為不熟操作而忘記備註樓層，等餐點到了她愧疚地在電話中說明原因，豈料對方竟無任何怨言，甚至霸氣回「3字」，讓大批網友超害羞。

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該名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示自己因為左腿開刀在家療傷，不方便上下樓買吃的，於是便想用看看熊貓外送，但也因為第一次使用，「不熟悉操作，忘記打樓層，等到外送員到了根本來不及下去」。

▲一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）