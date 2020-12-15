中天在Youtube是什麼等級？他一查資料震驚：這氣勢逆天
中天在Youtube是什麼等級？他一查資料震驚：這氣勢逆天
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 12:40:30
中天新聞台經歷換照失利、向法院提假處分遭駁回後，於11日午夜起正式頻道執照到期，轉往網路發展，其Youtube頻道已經突破兩百多萬人，短短幾天獲得的抖內金額也非常驚人。對此，就有網友討論「中天在Youtube是什麼等級啊？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我看中天轉戰YT之後好像聲勢還蠻旺的，昨天晚上無聊點了一下，發現在線觀看人數有十萬人？結果查了一下，發現中天直接第一名...第二名只有三萬多？到底中天在Youtube是什麼等級啊？」貼文一出，網友紛紛回應「抖爆...真的一堆人在看」、「第一名跟第二名也差太多，真的神」、「還要看走的長遠不長遠勒，很多YT的起頭也很強，後來觀看直直落」、「雖然沒在看，但不得不說十萬人同時看，這氣勢超逆天」、「十萬人看是真的猛」、「沒看過有十萬人在看的...三金典禮YT都沒那麼多人」。另外，也有網友表示「因為年輕人不看電視，YT上出現就會點點看」、「人多不意外，很多人跟風看一波，路遙知馬力啊」、「年輕人看到YT就點一下看一下啦，很多人不看電視的，人數多正常」、「時間久了才知道啦！現在還在話題上，很多人跟風在看的」。（編輯：張嘉哲）