大媽酒醉摔車送醫！急診室狂喊「寶貝」 醫師火大甩巴掌
大媽酒醉摔車送醫！急診室狂喊「寶貝」 醫師火大甩巴掌
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 13:02:34
新北市三峽區一名女子上月底喝醉酒還騎乘自行車，結果自己摔一個受傷，民眾見狀協助送醫，沒想到抵達醫院時，院方詢問女子「請問妳家屬的聯絡方式是為何？」沒想到女子在急診室狂喊「寶貝」，隨後被醫師卻爆氣甩了女子一巴掌，女子瞬間清醒，氣得要提告。
綜合媒體報導，林姓女子上月29日晚間10點多，酒後騎乘自行車結果摔車，隨後路過民眾幫忙報案並叫救護車，到院時，急診室的醫療人員看她自己前往，並詢問「如何聯絡您的親屬」，沒想到女子不斷喊「寶貝1....」、「寶貝2....」接著醫師認為他藉酒裝瘋，爆氣甩了女子一巴掌，並怒斥「公三X」。林女被打了一巴掌後馬上清醒，趕緊解釋「家人的聯絡電話就是『寶貝1』跟『寶貝2』啊」事後，林女回想起這件事情感到非常憤怒，決定要到派出所報案，提告該醫院的戴姓醫師。對此事件，被指控的恩主公醫院稍早也趕緊出面澄清，說明根本沒有這回事，表示是「不實指控！」說明當時林女在急診室大吵大鬧，甚至出手毆打醫師，再次出拳時才被制止，其他人員上前協助時，林女誤以為自己被攻擊，怒喊「為什麼可以這樣亂打人？」並揚言要提告，而院方也說明當時的行為是「正當防衛」。（編輯：張嘉哲）