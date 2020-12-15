停車繳費排超久！他一看「應繳金額10萬」秒愣：穿越時空

隨著科技進步，有越來越多停車場由人工改為機械式，不但能自助繳費，更可以不用按按鈕直接透過車牌來記錄。不過最近就有民眾發現，要到停車場繳費時前方車主卻始終卡在繳費機前不走，這就讓他相當好奇發生什麼事，仔細一看卻發現眼前的繳費螢幕竟然顯示「應繳金額10萬元」，畫面曝光後也讓不少網友全看傻。

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這名車主在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片同時表示，自己當天原本打算到停車場繳停車費用，沒想到在全自動收費機前，剛好看到一位車主也要繳費，不過對方卻一直站在繳費機前呆站不動，於是決定上前關心查看。殊不知在收費機螢幕上卻顯示「進場時間：1899／12／30 00:00」，應繳的停車費用竟然要10萬元。

看到這個畫面就連原PO也忍不住笑翻，更吐槽「1899年進場的大哥你是穿越時空嗎？停車費10萬也是史無前例吧？」，這也難怪該名車主只能呆站在繳費機前不知該如何是好。事後原PO也補充表示，前方這名車主也有打電話給客服，但卻遲遲沒有人接電話，最後原PO還是逗趣告訴前方車主「還是你要繳一繳算了？」。

▲原PO看到眼前車主的停車費用當場也笑翻。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

不過這個「10萬停車費」也讓不少網友熱烈討論，其中就有不少網友逗趣回應「10萬要投多久」、「121年才十萬，可以的」、「穿越時空的停車費」、「這個真的不發呆不行欸 」、「有錢人的生活就是這麼樸實無華，連停車費都…」、「停車停到哪裡去了」、「這個是花錢贖車吧」。（編輯：楊智傑）