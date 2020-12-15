蹲馬桶滑手機！男屁股突冒「小尾巴」　醫揪原因：要動刀

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蹲馬桶滑手機！男屁股突冒「小尾巴」　醫揪原因：要動刀

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-15 16:59:32

▲屁股（示意圖／翻攝Pixabay）
▲一名唐姓男子，長期為便祕所困，因此上廁所時間都偏長，再加上他養成蹲馬桶打遊戲的習慣，最終導致「脫肛」。（示意圖／翻攝Pixabay）
不少現代人早已手機不離身，連上廁所都會拿著狂滑猛看。不過就在中國大陸湖北省有一名男子，因為沉迷手機遊戲，就連蹲馬桶都要拿著狂看，沒想到卻因此屁股冒出「小尾巴」，背後成因也曝光。
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住在湖北省的唐姓男子，長期為便祕所困，因此上廁所時間都偏長，再加上他又沉迷手遊，便養成蹲馬桶打遊戲的習慣，時常一蹲就是快一小時。
這樣的習慣也持續近三年，小唐的排便次數逐漸減少，便秘情況也更加嚴重，最終在某天突然感受屁股到火辣刺痛，他伸手摸還發現竟然有尾狀物懸掛在肛門外，讓小唐嚇到衝往醫院求診。

▲負責診斷的醫師孫東陽也建議有排便困難者，應「多吃纖維素多的蔬果，不要猛力排便，更不要在廁所內看書報或玩手機」。（圖／翻攝看看新聞）
▲負責診斷的醫師孫東陽也建議有排便困難者，應「多吃纖維素多的蔬果，不要猛力排便，更不要在廁所內看書報或玩手機」。（圖／翻攝看看新聞）
經過醫院檢查後發現，小唐遇上的是俗稱「脫肛」的「痔瘡合併直腸脫垂」，負責看診的醫師孫東陽一看完小唐的狀況後認為「掉出來的腸管難以回納，後果可能會壞死穿孔」，便立刻幫小唐動刀治療。
最終小唐接受手術後「小尾巴」消失且順利康復，而醫師孫東陽也提醒，「一般而言直腸脫垂好發於老年人、多次生育的婦女身上，該個案（小唐）是因為排便時間過長，導致腹內壓增大，盆底抵抗力變弱，才會讓直腸變得容易脫出」，並對排便困難者給出建議「要多吃纖維素多的蔬果，不要猛力排便，更不要在廁所內看書報或玩手機，增加蹲坐時間」。（編輯：潘毅）
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