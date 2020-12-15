到咖啡廳遇小貓「投懷送抱」蹭老公　妻笑：他被喵收編了！

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Zoey Feng表示先生一向都是怕貓之人，雖然家裡有3隻貓咪，但也只讓他敢摸家裡的貓貓而已，對別人家的貓咪一向不敢亂碰。但是當天遇見這隻小浪貓突如其來熱情的「襲擊」，讓他當下不知該如何是好，只好任由小貓爬上大腿討抱抱，瘋狂撒嬌後就立刻睡著。有趣的是大狗咨咨對牠一點也不排斥，因此兩人離開前數10秒，如果小貓從門廊木板下出來就帶回家，但小貓卻躲了起來。原以為與小貓的緣分就到此為止，沒想到隔天竟然有驚人的發展！
怕貓的先生在隔天Zoey Feng上班之後，偷偷跑回那間咖啡廳找貓，由於當天店家未營業，先生心想就賭一把吧，在圍欄外呼叫「喵喵」，沒想到小橘貓發瘋似地從後面的田裡衝出來直奔先生的懷裡，於是先生就這樣被小貓「收編了」，第一次成為自願的鏟屎官。後來兩人將小貓命名「咖咖（咖啡廳遇到的浪貓）」，並立刻帶牠到醫院檢查治療眼睛的紅腫，當咖咖漸漸恢復健康時，兩人也發現牠根本就是「極品公關貓」，不只親人也親貓咪，個性外向也不怕陌生人，喜歡跟著外出遊玩，因此到家一星期左右，就跟家中的橘貓「奇奇」、賓士「歪歪」與白貓「肉肉」混得超熟，甚至連大汪咨咨也變成牠的玩伴！
Zoey Feng還笑說咖咖是一隻很會表達自我的貓咪，如果不順從牠的易斯會不開心地喵叫抱怨，雖然喜歡捉弄貓哥哥們，但也懂得討牠們喜愛，所以怎麼調皮都不會被嚴厲教訓，而且非常喜歡暖氣，只要一開暖氣機原本還在爆衝的牠瞬間就會安靜躺在暖氣出口吹風，或是看到先生窩在沙發上，牠一定睡在奴才的肚皮上討抱抱取暖，現在假日先生常常帶著牠與咨咨一起出門遊玩！Zoey Feng將咖咖的故事分享貓咪社團上還寫下：「整件事，我怎麼感覺是牠收編了我老公……我已經先請浪橘帶老公去醫院檢查XD」網友看了都笑說：「這是一個主子物色奴才的故事」、「浪橘：我帶妳老公去結紮嘿～」、「好棒！妳老公有主子了」、「妳的老公已經不是妳的老公」、「蹭對人了」、「喵～我騙到鏟屎官了！」。（編輯：陳珮瑜）