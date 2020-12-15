《神隱少女》上調票房為了「卡刃」？全場戰翻：莫名其妙
《神隱少女》上調票房為了「卡刃」？全場戰翻：莫名其妙
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 22:36:20
超夯日本動畫電影《鬼滅之刃》在日本票房已經超越302.9億日圓，快要躍居日本電影史上第一名寶座。不過東寶公司今（15）日發布新聞稿表示，上調《神隱少女》的票房，由308億提高為316.8億日圓。如此一來，形同讓《鬼滅之刃》得花更多時間才能順利登上影史票房冠軍，立即引發網友熱議。
東寶公司的聲明稿指出，由於疫情的影響，許多院線片都延期，而吉卜力工作室在6～8月期間將一系列經典電影重新上映，其中也包括了《神隱少女》，新增的票房就是由這次重新上映期間所累積而來的。但東寶也知道時機敏感，特別強調每年都是在類似的時間點宣布票房的變化，並無針對《鬼滅之刃》的意思，更直言《鬼滅之刃》票房突破316.8億日圓應該也是遲早的事，要大家不要誤會，不要將兩件事聯想在一塊。不過新聞一出立即引發網友熱議，而且果然還是許多網友將《神隱少女》調高票房的動作和《鬼滅之刃》聯想到一起，紛紛在相關報導底下留言回覆說，「敬老尊賢要出現了嗎」、「突然能理解很多人為何不想鬼滅超越神隱了」、「票房還能上調的嗎」、「時空背景不同，再來計算通膨」。
但也有網友指出，「在這時間宣布，雖然被人覺得瓜田李下，但是總比等鬼滅超過308億之後才出來說其實神隱是316億好吧」，批評那些趁機酸吉卜力工作室的人「真的莫名其妙」。贊同的網友紛紛表示，「瞎猜陰謀論，真的很厲害」、「根本沒人擋鬼滅破紀錄啊，造謠這種真是無聊」。不過另外有網友認為，《神隱少女》是於今年6／18在日本重新上映，增加的票房大多為重上映後兩個月內累積出來的，東寶在此時宣布還是讓人覺得有點刻意。尤其東寶雖聲稱每年都在這個時間點發布，但其實2016年《神隱少女》也有一波重映，而當時並未特意向大眾說明調整票房的數字。只能說《鬼滅之刃》和《神隱少女》都是超高人氣的作品，各自粉絲難免可能會有種瑜亮情結，電影公司的操作無論有意無意，都很容易引發討論話題。（編輯：倪浩軒）