目睹媽偷吃叔叔！他崩潰告訴老爸 「超扯結局」讓網嚇歪
目睹媽偷吃叔叔！他崩潰告訴老爸 「超扯結局」讓網嚇歪
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 23:10:20
任何人面臨另一半外遇或劈腿，應該都很難冷靜下來。近日，就有網友分享，日前他意外看到媽媽跟叔叔「搞在一起」，當時不想讓爸媽決裂，因此選擇不跟爸爸說，但沒過幾日，他決定向爸爸揭露實情，沒想到媽媽這時卻爆出一件內幕，讓他相當傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《zuvio校園》表示，他在家庭聚餐日當天，恰好有事要找媽媽，沒想到一打開房門竟看到媽媽跟叔叔「搞在一起」，儘管媽媽急忙解釋，但他根本聽不下去，不過他不想讓爸媽感情決裂，因此也沒有打算跟爸爸講，只不過原PO每次看到爸爸，心中都充滿罪惡感，崩潰直呼「到底要怎麼做比較好？」許多網友都建議可以告訴爸爸，並且幫爸爸蒐證。後來，原PO也在文章底下指出，他最後還是告訴爸爸實情，而且爸爸也說曾目睹媽媽出軌，只是對象不是叔叔，這次也堅決向媽媽提出離婚，媽媽雖然一開始不答應，但經過原PO不斷乞求後，最後才願意妥協。
不過，媽媽卻向原PO提到，她會變成這樣是因為爸爸以前常常喝了酒就發瘋，接著再毒打她一頓，甚至還在車上跟秘書發生關係，被媽媽逮個正著，媽媽強調「以後別太相信爸爸，因為爸爸是個很可怕的雙面人」，這也讓原PO相當傻眼，「真好笑，結果原來兩個人都一樣，大人真的好噁心，好虛偽」。許多網友也紛紛回應，「辛苦了，希望你不要陷得太深」、「沒看過這麼誇張的事，原PO加油欸」、「辛苦了原PO，不過這也太扯」、「記得時刻提醒自己，別變成那樣就好」、「原PO要加油做好自己！別受家庭影響」、「都結束了就讓它過去吧」、「這也太扯了吧，原PO加油」、「辛苦了，多出去走走散散心吧」。（編輯：許智超）