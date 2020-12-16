90歲人夫出軌60歲小三！遭妻當街抓姦　網愣：薑是老的辣

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90歲人夫出軌60歲小三！遭妻當街抓姦　網愣：薑是老的辣

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-16 00:12:33

▲越南街頭上演一段夫妻肥皂劇，80歲人妻怒罵90歲老公出軌60歲的小三，銀色三角戀引發網友熱議。（圖／翻攝自《香港01》）
▲越南街頭上演一段夫妻肥皂劇，80歲人妻怒罵90歲老公出軌60歲的小三，銀色三角戀引發網友熱議。（圖／翻攝自《香港01》）
兩人之間的愛情最怕第三者介入，外遇、出軌、劈腿等等感情糾葛其實不是年輕人的專利，白髮蒼蒼依舊為情所困的長者也是大有人在。越南街頭日前就上演一場罕見的夫妻肥皂劇，一位目測已80歲的老婦當街抓姦看似比自己更高齡的丈夫，而丈夫劈腿的小三目測也在60歲以上，這段高齡三角孽戀引發熱議，更有網友直呼果然「薑是老的辣」！
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根據《香港01》報導，越南街頭日前上演一幕罕見地抓姦現場，一位白髮蒼蒼、看起來應該已經高齡80歲的老婆婆，帶著幾位年齡相仿的閨蜜，一起去抓姦自己的老公。據現場目擊的路人敘述，該位劈腿老公的年紀更大，可能已經有90歲，而小三則看起來最為年輕，但目測也在60歲以上。
▲白髮蒼蒼的越南老婦當街責罵自己的先生與小三。（圖／翻攝自《香港01》）
▲白髮蒼蒼的越南老婦當街責罵自己的先生與小三。（圖／翻攝自《香港01》）
但即便已經是這樣的年紀，抓姦的老婦人依舊火氣很大，在大街上不斷責罵劈腿的老公與小三，更有目擊者表示，老婦直接逼問老公「買了含壯陽藥的潤滑劑是想怎樣？」讓老公無言以對，在場其他路人也議論紛紛，十分傻眼。
如此高齡的外遇戲碼引發熱議，網友紛紛留言回覆說，「三角戀已不再是年輕人的玩意」、「三人加起來搞不好都250歲了，還在大街上鬧？」、「薑是老的辣」、「壯陽藥誤一生」、「這壯陽藥好像有點厲害」、「最老三角戀」。（編輯：倪浩軒）
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