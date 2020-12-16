罹癌男打翻水見桌上「紙條」！拿起一看內容：雞皮母狂炸
罹癌男打翻水見桌上「紙條」！拿起一看內容：雞皮母狂炸
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 07:24:51｜update2020-12-16 07:24:58
寧可信其有，不可信其無！一名男網友分享自己今年被診斷出患有鼻咽癌，所幸發現的早，馬上就接受治療，但某天不慎打翻水杯時，卻發現桌上有一張紙條，她一看卻發現是2年前的「神預言」，讓他非常驚訝表示「原來一切都被神明暗示了！」貼文引發熱議。
原PO在「靈異公社」貼文指出「2年前去新北市淡水某間宮廟問事情，當時神明說我的鼻子裡面有顆痣，如果不相信可以去檢查，由於是第一次去問事，所以也沒有追問有痣是什麼意思，事後也沒有將這件事情放心上，回家就隨手把師姐寫的字條丟在旁邊了，也沒看上面寫什麼」。「直到罹患鼻咽癌，治療結束在家休養後，某天吃早餐打翻水杯，結果突然發現桌下壓著一張浸濕的黃色紙條，才回想起是2年前去問事時帶回來的，沒想到最後一行看完真的起雞皮疙瘩，上頭竟然寫著『去耳鼻喉科檢查鼻咽』」這神奇的預測，讓原PO嚇到不行，但卻也難以解釋。貼文一出，網友紛紛回應「跪求地址！想去問」、「證明如果去問事了，還是加減聽」、「真的不要不信啊，有去問事真的要聽進去」、「跪求地址，也太猛了」、「我爸爸當初也是被神明叫去做身體檢查，也是口鼻！結果是舌癌，還沒擴散就趕快切掉了，還好有聽話」、「雖然我不信這個， 但是看你發文我都想去問事了。」（編輯：張嘉哲）