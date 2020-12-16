電動機車為何突爆紅？機車族一面倒神解「4字」：太殘酷
電動機車為何突爆紅？機車族一面倒神解「4字」：太殘酷
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 07:55:47
隨著近幾年環保意識抬頭，不少人都將自己的燃油車換成電動機車，因此現在路上也能時常看到不少廠牌的電動機車。對此，就有網友討論「電動機車當初到底怎麼爆紅的啊？」貼文一出，卻釣出一票機車族揭「4字殘酷真相」。
一名網友在PTT貼文指出「我朋友當初在電動機車開始推出的時候馬上就買了一台，一開始真的是把油車嫌棄到一無是處，什麼很吵啦、油車很臭不環保等等，本來看他騎的好好的，最近居然想要賣了，我也不是不好意思問他原因，有人知道當初電動機車怎麼爆紅的？」貼文一出，網友紛紛回應「政府補助....」、「政府補助+1這是最殘酷的答案也是最佳解」、「當初政府補助爆多，桃園最高可以折抵到三萬三的樣子」、「政府補助...當初剛出來補助幾乎是對折，當然爆紅」、「政府補助+一開始很潮，現在準備下去了」、「當然是政府補助啊，沒看到今年減少，市佔率跌破10％」。事實上，今年電動機車市佔率確實腰斬，根據交通部數據顯示，今年前十月機車掛牌數來到78.5萬餘輛、年增近一成。其中，電動機車去年平均市占率仍有18.7%，今年前十月只剩9.3%，大幅下滑一半以上，而汽油機車則重回九成大關，顯見今年政府補助的減少，對於電動機車的衝擊相當大，台灣在發展運具電動化的路還有好長一段要走。（編輯：張嘉哲）