「希望爸爸死掉」！5歲童許生日願望　下秒含恨離開人世

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「希望爸爸死掉」！5歲童許生日願望　下秒含恨離開人世

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-16 08:11:13

▲網友分享自己是救護車，在高速公路上遇到前方車輛被鳴笛，也絲毫不理會。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲大陸一名5歲男童因被爸爸家暴，送醫急救後仍舊傷重不治。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
天下父母心，每個孩子來到世上，對於父母來說都是最棒的禮物，但近日，大陸卻傳出一起悲劇慘案，一名年僅5歲的男童在生日當天，許下唯一的願望是「我希望爸爸死掉....」之後就離開人世間，讓人看了相當不捨。
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綜合陸媒報導，大陸一名5歲男童的爸爸因為做生意失敗，在外頭欠下龐大的債務，因為壓力大，所以常常酗酒家暴，男童的媽媽被打的鼻青臉腫，滿身傷痕，而男童媽最後忍無可忍，將男童丟下，獨自收拾行李離開，從此與父子斷了聯絡。
▲大陸一名5歲男童被爸爸家暴，送醫急救仍離開人世間。（圖／翻攝微博）
▲大陸一名5歲男童被爸爸家暴，送醫急救仍離開人世間。（圖／翻攝微博）
對於妻子的離開，更讓男童爸爸墮落，並將情緒全部都發洩到兒子的身上，就在男童生日這天，爸爸依舊喝得非常醉，再次把兒子痛毆一頓，周圍鄰居聽到巨大聲響，發覺不對勁，趕緊報警，警方到場後也趕緊將小孩送醫，沒想到小孩仍舊傷重不治。

據打電話報警的鄰居表示，孩子臨終之前，在病床上小聲的許下生日願望「我希望爸爸死掉...」隨後就離開人世間，讓在場的醫護紛紛淚崩，而目前，涉嫌虐童的父親已被警方逮捕。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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