窮弟一週換3女友滾床！哥愣「渣得很猛」　網揪亮點認了

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

窮弟一週換3女友滾床！哥愣「渣得很猛」　網揪亮點認了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-16 10:31:11

示意圖
▲一名網友分享弟弟每週都帶兩三個不同的女生回家過夜。（示意圖／NOWnews資料照）
家中有兄弟姐妹共同生活的時候，總是了解彼此的生活狀況，但近日一名單身的男網友表示「弟弟每週都可以帶2、3個女生回家」這樣的狀況持續非常久，讓他直呼「弟弟真的很渣」，貼文也引發網友熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Zuvio 校園」貼文指出「我的弟弟真的很渣，渣得很猛，算是普通人版的時間管理大師，他可以一個禮拜帶2、3個女生回家過夜，而且每一個都是正妹，也一定都有發生關係」。
▲原PO表示弟弟沒錢也沒車，卻有不少正妹願意與他在一起。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO表示弟弟沒錢也沒車，卻有不少正妹願意與他在一起。（示意圖／翻攝自Pixabay）
「但弟弟身上明明沒有什麼錢，也不會送對方名牌，連接送都不見得有，也沒有車，都是跟媽媽借摩托車，但這些女生卻也都對弟弟很認真」不過，原PO補充「但弟弟最大優點就是長得很帥又高，簡直不像我們家的」。
貼文一出，網友紛紛回應「求弟弟聯繫方法XD」、「其實關鍵只要長得帥就很吃香了」、「講的好像女生都很愛錢一樣，平凡的喜歡弟弟又長的帥當然啊」、「高又帥不用富就很佛了啦」、「不用羨慕這種事情，還是勸勸弟弟不要靠長相騙女生」、「這又不能當飯吃...寧願有錢也不用長太帥」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

繼續作答
您贊成未來人工流產不再需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不再需要經過配偶同意？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀