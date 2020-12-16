窮弟一週換3女友滾床！哥愣「渣得很猛」 網揪亮點認了
窮弟一週換3女友滾床！哥愣「渣得很猛」 網揪亮點認了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 10:31:11
家中有兄弟姐妹共同生活的時候，總是了解彼此的生活狀況，但近日一名單身的男網友表示「弟弟每週都可以帶2、3個女生回家」這樣的狀況持續非常久，讓他直呼「弟弟真的很渣」，貼文也引發網友熱議。
原PO在「Zuvio 校園」貼文指出「我的弟弟真的很渣，渣得很猛，算是普通人版的時間管理大師，他可以一個禮拜帶2、3個女生回家過夜，而且每一個都是正妹，也一定都有發生關係」。「但弟弟身上明明沒有什麼錢，也不會送對方名牌，連接送都不見得有，也沒有車，都是跟媽媽借摩托車，但這些女生卻也都對弟弟很認真」不過，原PO補充「但弟弟最大優點就是長得很帥又高，簡直不像我們家的」。貼文一出，網友紛紛回應「求弟弟聯繫方法XD」、「其實關鍵只要長得帥就很吃香了」、「講的好像女生都很愛錢一樣，平凡的喜歡弟弟又長的帥當然啊」、「高又帥不用富就很佛了啦」、「不用羨慕這種事情，還是勸勸弟弟不要靠長相騙女生」、「這又不能當飯吃...寧願有錢也不用長太帥」。（編輯：張嘉哲）