「走道vs靠窗」坐車該選哪？兩派人馬論戰優缺點：必先搶

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這位網友在網路論壇 PPT WomenTalk 上PO出一篇「坐車喜歡靠走道還是靠窗」的文章表示，「不論客運、火車、高鐵，有些還可以給你選擇你自己座位要靠走道還是靠窗戶，不知道大家坐車是屬於喜歡靠走道派還是靠窗戶派？」原PO更自己分析了「我屬於喜歡靠走道派的，畢竟如果靠窗要進出，會很不好意思打擾別人，反之坐走道比較能放鬆自在，想出就出、想坐就坐，雖然相對來說比較會被別人打擾，但有種寧願被別人打擾，也不要是自己打擾別人的感覺，不知道比較習慣坐靠哪邊？」此篇文章一出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
有網友是屬於「走道派」，「走道，尤其是搭長途飛機，走道必先搶」、「走道，看窗外會暈車」、「靠窗腳完全沒得動，我選走道」、「走道，坐靠窗戶很擠」，也有網友表示是「靠窗派」，「靠窗，走道遇到臭仔走過去會聞到臭味」、「靠窗，喜歡看景色發呆」、「窗戶，喜歡看風景」、「靠窗，不想別人一直擠」、「靠窗，火車遇到一堆站著還硬要往座位壓的人很賭爛」。
不過大多數網友點出2種狀況的選擇，「搭火車時短程走道，長程靠窗」和「搭飛機長程走道，短程靠窗」，「飛機長程走道，短程靠窗，但台鐵高鐵就長程靠窗，短程走道，「台鐵、高鐵對號座靠窗，因為會有人站在旁邊撞你，客運靠走道，因為有一邊沒障礙物比較寬」、「火車坐靠走道的話，常常會被站走道的人擠，飛機的話長途靠走道，短途靠窗，上廁所方便」。（編輯：王柏文）