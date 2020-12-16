婚禮遭渣男前任鬧場！硬開車門想強吻　新娘「一語」嗆爆

八點檔劇情？近日有女網友在臉書《靠北男友2.0》中透露，自己與老公已結婚3年，日前又想起婚禮當天遭「渣男前任」鬧場的趣荒謬事，她提到，前男友不僅狂道歉，一直哭著挽留她，甚至還在她上車準備離開會場時，硬開車門想強吻她，讓她當下既驚嚇又生氣，霸氣怒嗆「你沒把握住的幸福早就來不及了，現在留給更好的人，再見囉臭渣男！」

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原PO表示，她的婚禮跟傳統辦得不太一樣，只邀請比較親密的親朋好友來參加，沒走傳統流程，致詞和傳統儀式也沒有，「我們的婚禮比較像是辦一個小派對，大家一起吃吃喝喝玩一下，透過結婚這天把大家聚起來，渲染一下喜氣，也讓大家有個開心的時光」。

不過，就在她與老公正準備搭車離開會場時，竟在大門外看到前男友面容憔悴的站在她的機車前面，她瞬間嚇傻，不解對方怎麼會來...並透露，前男友過去被她抓包跟大學學妹在同學會上亂搞，因此她才果斷分手，當時鬧得非常不開心！「我以為他這種渣男根本不會在乎這段感情，結果現在跑過來什麼意思？還有他到底怎麼知道我婚禮辦在哪？」



▲一名女網友在臉書《靠北男友2.0》中分享，3年前婚禮遭「渣男前任」鬧場的趣荒謬事。（圖／翻攝自臉書《靠北男友2.0》）

原PO本想趁前任還沒注意到時，抓著老公上車溜走，但還是被對方看到了，他一看到原PO情緒就有點激動，原PO想說和善的寒暄一下就好，結果寒暄完前男友竟開始大哭，直說「我很對不起，我到現在還是很想你，是那個女的親上來真的，別跟這個男的結婚，拜託回到我身邊好不好...」當時所有親友都在看，讓她超尷尬又深感丟臉。





當下，原PO只想趕快上車，不過，就在她老公到另一側打開車門要上車時，前男友竟衝過去打開她的車門要強吻她，她老公見狀趕緊把對方拉開甩到地上，一旁的親友也準備報警。此時，她才從驚嚇中冷靜了下來，冷冷地對前任說，「當年你糟蹋我，現在跑來又能做什麼？你沒把握住的幸福早就來不及了，現在留給更好的人，再見囉臭渣男。」說完便賞了對方一個中指。上車前還不忘怒嗆，「現在才後悔來不急啦！要不是你突然跑回來我早就忘記你了，還想見到我的話，就看我IG跟老公曬恩愛吧！掰掰啦！」（編輯：許苡晴）