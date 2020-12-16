直覺哪位精靈能幫你實現願望？測「2021年需留意的事」

時間過得飛快，在過15天就將迎來新的一年，而在2021年你有什麼需要特別留意的地方呢？快跟著塔羅牌老師艾菲爾來坐一下心理測驗吧！

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上圖中有4位許願精靈，A、妖精；B、女巫；C、舞娘；D、人魚，你覺得哪位最能幫你實現願望？答案將分析出，2021年你必須特別留意什麼事？

答案A





2021年，你要特別留意突如其來的意外事件，像是發現情人劈腿、感情被第三者介入，也可能是被公司的領導解職，又或是需要你背負另一個人的工作內容。這種突發狀況讓你感到棘手，種種考驗與磨練，確實讓人心煩。不過，你也不需過於擔憂，面對感情懂得快刀斬亂麻，面對工作能夠堅定自信、臨危不亂，如此情況就能逐漸轉好。





答案B





2021年，你要特別留意與他人的合作關係，像是簽約、合夥，甚至買賣物品等，一定要再三確認內容，並注意對別人的承諾，另外也要留意別人答應你的事會不會跳票，因為2021年你可能容易受到別人的欺騙或遭到背叛。關於感情也是如此，你真誠的付出，卻可能換來對方的避不見面，或是默默離去。提醒你，在付出感情的同時，也要確定對方是不是值得你交付真心。



▲2021年你需要特別留意什麼事呢？（示意圖／取自pixabay）

答案C





2021年，你要特別留意自己的脾氣，因為今年，你很容易出口傷人，或是一時衝動，讓別人感到不舒服或不愉快，請收斂一下自己易怒的個性！另外，在職場上要特別留意與同事間的相處，可能會有小人在你背後搬弄是非，建議你別參與八卦以及道人長短的事，謹記明哲保身、低調行事的原則，就能避免捲入人際紛爭。





答案D





2021年，特別是新年一開頭，你要特別留意事情的進行受阻，因2020年12月21日立冬後，一直到2021年2月3日立春前，這段時間的年尾煞，對你影響特別大，所以打算出國、買車、買房、簽約等等的人，建議你最好到2021年2月4日立春過後，再進行處理。提醒你對某些人事物，別太執著非要怎樣不可，這段期間也請你謹言慎行，盡量不要有重大的決定，就能避開危機。（編輯：許苡晴）

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