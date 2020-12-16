與女同事約會嗨炸！要LINE卻回「沒在用」 過來人曝真相
與女同事約會嗨炸！要LINE卻回「沒在用」 過來人曝真相
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 11:33:15
隨著智慧型手機普及，現代人幾乎人手一機，大多民眾使用手機除了通訊之外，還會瀏覽社群軟體、網購、玩遊戲和追劇等，其中通訊軟體LINE更成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道。不過，近日一名男網友在PTT八卦版提到，與女同事吃飯相談甚歡，之後向對方要LINE，卻遭回「沒在用」，為此感到相當困惑，貼文立刻釣出許多網友推敲背後原因。
原PO表示，最近和一個女同事走得很近，終於有機會一起吃飯，吃完飯後順便問對方要不要加LINE，女同事卻說「可是我沒在用LINE欸」，他苦惱詢問廣大鄉民「我應該改問微信嗎？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們卻紛紛推敲背後真相「不是沒用，是沒在跟你用LINE」、「不是沒在用，只是不給你用」、「不是沒用LINE，是不想加你LINE」、「你通訊軟體全都問一次就會發現事實了」、「建議不要，再問她就要報警了」。對此，一名過來人回應貼文，直言「這已經擺明了女生不願給你LINE，何必再問？」並分享曾親眼目睹的悲慘場面，某次在外用餐時，男子遇到一個女生，很熱情的打招呼，女生明顯隨便敷衍幾句，最後男的直接開口向女生要LINE，女生表示她很少用LINE，男子追問女生的手機號碼，對方又說她沒在用手機，此時此刻，手機鈴聲竟從女生的包包傳出來，女生尷尬解釋那是她朋友的手機，借放她包包而已，隨後趕緊逃離現場，笑稱「當時我跟老闆都盡量不讓自己笑出來」。（編輯：賴詠璿）