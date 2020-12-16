算命勸不改名會離婚！人妻聽祂「一番話」嚇瘋：不得不信

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算命勸不改名會離婚！人妻聽祂「一番話」嚇瘋：不得不信

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-16 12:42:57

▲原PO帶女友一起去算命，結局讓他不知該如何是好。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲算命師勸人妻改名，否則容易走上離婚一途，她嚇得到廟裡問事，神明一句話卻讓她震驚不已。（示意圖／翻攝自Pixabay）
不少人會透過命理師「算命」，來了解自己人生的種種命運趨勢，然而算命究竟準不準則見仁見智，信者恒信，不信者恒不信。不過，近日一名人妻在臉書社團《靈異公社》貼文提到，常有算命老師勸她要改名，不然命格容易走上離婚一途，她嚇得到廟裡問事，神明一句話卻讓她震驚直呼「有時候不是迷信，真的是不得不信」。
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原PO表示，前些日子，接連有幾個老師跟她說要改名，否則名字影響婚姻，若沒有改還會走上離婚一路，她帶著疑惑去問事，並稱「我都還沒開口，也沒問我的名字，神明就直接說出我的名字，連我爸媽的名字都說出來，著實把我嚇了一跳」。
神明接著說「命夠漂亮，名字不漂亮也沒關係，你請幾百個老師來，會有幾百種說法」，反問「老師說妳會離婚，那妳離婚了嗎？」一番話讓她嚇得直呼「有時候不是迷信，真的是不得不信！」
▲算命師勸人妻改名，否則容易走上離婚一途，她嚇得到廟裡問事，神明一句話卻讓她震驚不已。（示意圖／取自
▲算命師勸人妻改名，否則容易走上離婚一途，她嚇得到廟裡問事，神明一句話卻讓她震驚不已。（示意圖／取自 photo AC ）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「真神奇，真的是不得不信，但神明說對了，命漂亮，名字不漂亮沒關係，對我來說，名字是父母取的，就是最好的，所以我一輩子都不會改名，因為是最珍貴的」、「個性不改，心念不轉，怎麼改也沒用」、「我的名字也不利婚姻，老師不這麼說，妳怎麼會花錢改名字啊」、「八字帶來了，改了也沒用」；不過，也有網友認為「命運是掌握在自己手上的」。（編輯：賴詠璿）
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