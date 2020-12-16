為何買摩斯漢堡都等超久？眾狂讚「真實理由」：贏對地方
為何買摩斯漢堡都等超久？眾狂讚「真實理由」：贏對地方
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 12:47:08
台灣速食業者有非常多間，包含麥當勞、肯德基、漢堡王，還有日本來的摩斯漢堡等等，每間速食店的特色不同，也吸引不同族群的客人喜愛。對此，就有網友討論「為什麼每次去買摩斯漢堡的時候，都要等超級久啊？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「每次我去買摩斯漢堡的時候，幾乎都要等20分鐘才拿得到，公司是沒有想到要處理這個問題嗎？每次去的時候都會忘記上一次等到快瘋掉，是還不錯吃，但等太久就會萌生下次不想去吃的念頭」。貼文一出，網友紛紛回應「摩斯就主打現點現做啊，趕時間的人不會去吃吧」、「現點現做好吃就好啊」、「現點現做+1沒其他家速食這樣，覺得還算贏對地方吧，肯等的人就等啊」、「真的每次都很久= =」、「現點現做，願意等的就去吃，不願意等的就吃別的」。另外，也有不少內行網友透露「外送平台現在有，點了在家爽等」、「摩斯有APP可以先點再去取餐」、「點外送就可以了啦，有人送到家」、「用摩斯的APP可以省不少時間，雖然有時候網路先訂了到場還要等」。（編輯：張嘉哲）