為何買摩斯漢堡都等超久？眾狂讚「真實理由」：贏對地方

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

為何買摩斯漢堡都等超久？眾狂讚「真實理由」：贏對地方

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-16 12:47:08

摩斯
▲網友討論為何每次去買摩斯漢堡都要等超久。（圖／取自維基百科）
台灣速食業者有非常多間，包含麥當勞、肯德基、漢堡王，還有日本來的摩斯漢堡等等，每間速食店的特色不同，也吸引不同族群的客人喜愛。對此，就有網友討論「為什麼每次去買摩斯漢堡的時候，都要等超級久啊？」貼文引發廣大迴響。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「每次我去買摩斯漢堡的時候，幾乎都要等20分鐘才拿得到，公司是沒有想到要處理這個問題嗎？每次去的時候都會忘記上一次等到快瘋掉，是還不錯吃，但等太久就會萌生下次不想去吃的念頭」。
▲網友抱怨每次去買摩斯漢堡卻都等超久，因此萌生不想再去的念頭。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友抱怨每次去買摩斯漢堡卻都等超久，因此萌生不想再去的念頭。（圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，網友紛紛回應「摩斯就主打現點現做啊，趕時間的人不會去吃吧」、「現點現做好吃就好啊」、「現點現做+1沒其他家速食這樣，覺得還算贏對地方吧，肯等的人就等啊」、「真的每次都很久= =」、「現點現做，願意等的就去吃，不願意等的就吃別的」。
另外，也有不少內行網友透露「外送平台現在有，點了在家爽等」、「摩斯有APP可以先點再去取餐」、「點外送就可以了啦，有人送到家」、「用摩斯的APP可以省不少時間，雖然有時候網路先訂了到場還要等」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您贊成未來人工流產不再需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不再需要經過配偶同意？

繼續作答
開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

繼續作答
您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀