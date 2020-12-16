男友洗衣香的離譜！女一開「洗衣球盒」嚇傻：案情不單純
男友洗衣香的離譜！女一開「洗衣球盒」嚇傻：案情不單純
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 13:31:39
洗衣球近幾年超夯，其使用非常方便，只要洗衣服前丟進洗衣機就能清潔衣服，便利程度成為不少家庭主婦的新寵。也因此近日就有一位女網友在網路上表示「自己的男友洗衣服會香的離譜」，這讓他心存疑惑的打開了裝洗衣球的盒子，隨後更嚇傻，直言「案情不單純」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「有人...洗衣球是這樣用的嗎？」的文章表示，「跟男友一起搬出來住，離開各自的家裡開始學習獨立，而這週又要輪到男友洗衣服倒垃圾，讓我莫名的有種不祥的預感」，原PO更接著說，「回想起上次他洗衣服洗超久，而且洗完的衣服還香的很離譜，就好像把整盒洗衣球丟進去洗一樣」，這也讓原PO覺得「案情似乎不單純」，於是原PO趁她男友洗衣服時「突襲檢查」，結果讓她看傻眼。原來原PO的男友「剪了兩顆洗衣球下去，甚至更準備要剪開第三顆」，甚至男生更說「怕一次剪太少顆倒進去太少可能會沒香味」。這讓原PO聽完後直言「一顆就可以洗得又香又乾淨了啦！浪費了這麼多顆，有人也曾經誤以為洗衣球也要剪開來使用嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「下了5顆，那根本災難」、「個人最多用兩顆，不能再多了會太香」、「五顆會被香死吧」、「五顆也太恐怖，我家只要加太多，洗完還是覺得有泡泡欸，是洗衣機的問題嗎」、「我用一顆就很香欸，我妹還用兩顆，才發現用一顆就夠了，到底誰會把它剪開啊，感覺好浪費喔」、「我一籃衣服丟兩顆欸」。事實上，比起洗衣精，由於洗衣球的外層用了「水溶性的包膜，所以是會遇水即溶」，而平日取出洗衣球時，只需要確保盒子乾爽即可。（編輯：王柏文）