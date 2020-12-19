貓咪一言不合大打出手　主人驚：我家貓長這樣嗎？

寵毛曾分享日本推主@s_sekko養的白色的蘇格蘭摺耳貓，放鬆爽躺的樣子看起來有如「白色狼蛛」、恐怖感十足！推主其實養了兩隻貓，橘貓MORO（もろ）、白貓MUKU（むく），雖然上一秒好好的但很突然就互看不順眼用拳頭分個高下，主人直擊到貓咪起爭執的畫面、驚訝說：「等等！沒看錯吧？我家貓咪長這種形狀？！」照片一出迅速引起網友熱議！

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▲白貓：都被窩吃掉了嘻嘻（圖／Twitter@s_sekko）

× ▲白貓：都被窩吃掉了嘻嘻（圖／Twitter@s_sekko）

▲被打到逼出原形的白貓？？（圖／Twitter@s_sekko）

× ▲被打到逼出原形的白貓？？（圖／Twitter@s_sekko）

▲橘貓：肉泥我一口都沒吃到！還來！（圖／Twitter@s_sekko）

× ▲橘貓：肉泥我一口都沒吃到！還來！（圖／Twitter@s_sekko）

▲橘貓：太過份吃我拳頭吧！（圖／Twitter@s_sekko）

× ▲橘貓：太過份吃我拳頭吧！（圖／Twitter@s_sekko）

這天橘貓MORO與白貓MUKU一言不合又大打出手起來，場面非常火爆互相抵著對方、誰也不讓誰，兩隻貓氣到雙耳向後壓低，白貓耳朵消失的外型意外長成「奇形種」，主人被白貓的模樣給逗得哈哈大笑！貼文分享後吸引一大票網友的目光、有人笑說：「哆啦A夢？」、「是外星貓」、「現出原形了！」、「笑爆！」、「太好笑不能只有我看到www」。（編輯：楊釆蓉）