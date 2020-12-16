外送員大喊「不准動」！下一秒狂奔5樓 結局讓正妹羞炸
外送員大喊「不准動」！下一秒狂奔5樓 結局讓正妹羞炸
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-16 15:32:34
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。近日，一名長相甜美的女網友在臉書社團《爆廢2公社》貼文提到，因為腿部開刀，在家叫外送餐點，外送員得知她的狀況後高喊「不准動」，一連串舉動讓她感動直呼「天使又霸氣！」
原PO表示，因為左腿開刀在家療傷，不方便上下樓買吃的，想說用看看熊貓外送App，但不熟悉操作，忘記備註樓層，等到外送員到了，才發現來不及下樓取餐。原PO和外送員說明原因後，對方霸氣要她「不准動！」立刻爬上5樓公寓，將餐點親自送到原PO手中。一連串舉動讓她感激直嚷「幸好遇到天使又霸氣的外送員」，並隨手拍下一張外送員下樓的背影照片，再次感謝該名外送員暖心的送餐過程。貼文短短2天時間吸引2.7萬人次按讚，引發熱烈回響，網友紛紛回應「好貼心的外送員」、「溫暖在心頭」、「只要有說明原因！多數都會願意幫忙送上去的吧」、「好帥啊」、「那句不准動好帥喔」；更有許多網友逗趣瘋喊「在一起、在一起！」（編輯：賴詠璿）