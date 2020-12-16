影／黑貓強勢壓狼犬「拔毛」　汪哀怨：要禿毛啦！

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飼主Hsiang Yu Chan表示狗姊姊「咬咬」目前1歲3個月大，是朋友送的狼犬，脾氣溫和個性有點膽小，喜歡參加狗聚找狗玩伴，如果遇到別的狗狗兇一點，牠就會退縮因此從不跟任何一隻狗吵架，只會因為把拔馬麻偷摸別的狗而吃醋對他們碎念。弟弟「茂谷」則是領養的1歲黑貓，雖然跟狗姊姊一樣膽小，但在家是個小霸王，因為從小跟咬咬一起長大，所以常常將咬咬當成欺負的對象，而且古靈精怪的牠會趁奴才吃飯時，偷偷接近並假裝想睡覺，等到時機成熟時就會偷抓食物，還喜歡趁奴才洗澡時看流動的水，而且跟咬咬都會玩「你丟我撿」的遊戲。
朋友知道Hsiang Yu Chan同時養了咬咬與茂谷之後，常常問他：「狼犬跟貓養在一起，貓不會被欺負嗎？」他總是無奈地表示：「是貓欺負狼犬」，由於太多人不相信，他只好將兩隻毛孩「維持友好感情的日常」分享在「有點毛毛的」社團裡，只見影片中茂谷強勢壓住咬咬，並往牠的「嘴邊肉」咬下去，沒想到下一秒牠竟然「拉提」咬咬的臉頰後拔出一堆毛，自己還有一點傻眼怎麼「滿嘴狗毛」，而這時主人已經在一旁笑到不行！
影片立刻吸引許多網友噴笑留言：「那是一嘴的毛嗎XD」、「拔雞毛的概念」、「爬到頭上最佳範例」、「狗狗要禿毛了啦～」、「咬一撮毛然後呸掉」、「狼犬真是好脾氣」、「怎麼好像在吃棉花糖一樣」現在快來一起看看牠們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）