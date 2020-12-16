影／黑貓強勢壓狼犬「拔毛」　汪哀怨：要禿毛啦！

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影／黑貓強勢壓狼犬「拔毛」　汪哀怨：要禿毛啦！

文/寵毛網

calendar_today2020-12-16 21:00:00

影／黑貓強勢壓狼犬「拔毛」　汪哀怨：要禿毛啦！
▲黑貓與狼犬在打鬧時，不小心將牠「拔毛」了！（圖／網友Hsiang Yu Chan授權提供）
真的是狗善被貓欺！網友Hsiang Yu Chan養了一對狼犬與黑貓姊弟，平時愛打鬧的牠們這天被奴才發現又在沙發上嬉戲，沒想到下一刻竟讓奴才見證黑貓向體型比自己大10倍的狼犬「拔毛」，網友看了都笑說：「拔雞毛的概念？」。
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▲網友Hsiang
▲網友Hsiang Yu Chan養了一對狗貓姊弟，狼犬「咬咬」與黑貓「茂谷」，兩隻毛孩在家裡總是打打鬧鬧（圖／網友Hsiang Yu Chan授權提供）
飼主Hsiang Yu Chan表示狗姊姊「咬咬」目前1歲3個月大，是朋友送的狼犬，脾氣溫和個性有點膽小，喜歡參加狗聚找狗玩伴，如果遇到別的狗狗兇一點，牠就會退縮因此從不跟任何一隻狗吵架，只會因為把拔馬麻偷摸別的狗而吃醋對他們碎念。弟弟「茂谷」則是領養的1歲黑貓，雖然跟狗姊姊一樣膽小，但在家是個小霸王，因為從小跟咬咬一起長大，所以常常將咬咬當成欺負的對象，而且古靈精怪的牠會趁奴才吃飯時，偷偷接近並假裝想睡覺，等到時機成熟時就會偷抓食物，還喜歡趁奴才洗澡時看流動的水，而且跟咬咬都會玩「你丟我撿」的遊戲。
朋友知道Hsiang Yu Chan同時養了咬咬與茂谷之後，常常問他：「狼犬跟貓養在一起，貓不會被欺負嗎？」他總是無奈地表示：「是貓欺負狼犬」，由於太多人不相信，他只好將兩隻毛孩「維持友好感情的日常」分享在「有點毛毛的」社團裡，只見影片中茂谷強勢壓住咬咬，並往牠的「嘴邊肉」咬下去，沒想到下一秒牠竟然「拉提」咬咬的臉頰後拔出一堆毛，自己還有一點傻眼怎麼「滿嘴狗毛」，而這時主人已經在一旁笑到不行！

▲這天牠們趁主人晚餐時在沙發上玩起來，沒想到茂谷竟然咬起姊姊的「嘴邊肉」……（圖／網友Hsiang
▲這天牠們趁主人晚餐時在沙發上玩起來，沒想到茂谷竟然咬起姊姊的「嘴邊肉」……（圖／網友Hsiang Yu Chan授權提供）
▲茂谷：咦？我怎麼滿嘴狗毛？（圖／網友Hsiang
▲茂谷：咦？我怎麼滿嘴狗毛？（圖／網友Hsiang Yu Chan授權提供）
▲咬咬：把拔你看茂谷啦，又拔我的毛，會禿欸！（圖／網友Hsiang
▲咬咬：把拔你看茂谷啦，又拔我的毛，會禿欸！（圖／網友Hsiang Yu Chan授權提供）
▲茂谷：不爽嗎？來咬我啊！（圖／IG@yaogsd_mogucat_tw）
▲茂谷：不爽嗎？來咬我啊！（圖／IG@yaogsd_mogucat_tw）
影片立刻吸引許多網友噴笑留言：「那是一嘴的毛嗎XD」、「拔雞毛的概念」、「爬到頭上最佳範例」、「狗狗要禿毛了啦～」、「咬一撮毛然後呸掉」、「狼犬真是好脾氣」、「怎麼好像在吃棉花糖一樣」現在快來一起看看牠們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
 
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