房市／台南中西區透天多 自住客卻不愛
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 08:00:00
中西區是台南市發展悠久的區域，區內除有許多知名古蹟和歷史建物，根據內政部不動產資訊平台，今年第二季全區房屋稅籍住宅平均屋齡38年，是各主要行政區最老，且有46%都是1至3層樓的透天厝。但在地房仲觀察到，中西區數量最多的老透天厝，因坪數小屋齡又老，反而最不受自住客青睞，主要都是置產客買來出租或經營餐廳、民宿、文創商店。
信義房屋台南民生店店長韓秀蘭分析，中西區是台南市發展歷史最悠久的區域之一，區內最多的房屋類型就是屋齡40甚至50年以上的老透天，這些透天不但屋齡老，且許多地坪僅有10餘坪，並不符合一般小家庭所需的空間配置，久而久之常常只有長輩獨居。韓秀蘭觀察，自住小家庭若想買進中西區，多半偏愛總價500至1200萬之間的透天或2、3房電梯華廈，透天屋齡約20年左右，電梯華廈約10至15年左右，接受度最高；至於小坪數的老透天雖不受自住小家庭青睞，但因台南市觀光產業發達，並以老城區特色聞名全台，反而不少置產客喜愛購置這類產品，自己經營餐飲、民宿、文創小店，或出租做以上用途。事實上，內政部資料的確顯示，今年第二季中西區房屋稅籍住宅有46%都是樓層在1至3樓內的透天厝，平均屋齡則為38年，是主要行政區中最高，其中，更有23.64%超過50年，相較同為舊台南市的東區、北區都在10%以內，占比相當高。