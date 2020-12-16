男搭捷運直攻博愛座！女友臉臭喊分手　全場戰翻：啥觀念

捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具，不過因為博愛座的「讓位」問題，乘客間經常發生爭執的事件，民間也不時有喊出「廢除博愛座」的聲浪。不過近日就有一名男子因為與女友在人潮眾多的捷運尖峰時段，沒多想就一屁股坐下「博愛座」，意外惹怒女友還被指責「人品有問題」，吵到最後竟然還要求分手，除了讓他相當無奈外也困惑自己到底哪裡做錯了。

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日前一名男網友在社群平台《Dcard》上解釋這段莫名的吵架經過，他表示自己因為上週車子剛好壞掉，與女友外出時決定搭乘捷運。不過因為當時捷運人潮眾多相當擁擠，看到有位子沒多想就一屁股坐了下去，不過女友卻看到他直接往博愛座衝的這番舉動而臉臭一整路。

經過追問後原PO女友這才不滿回應，「旁邊一堆比我們年紀大的人，你剛剛幹嘛不讓座？」，接著更直呼他人品有問題甚至想提分手，這就讓原PO感到相當傻眼，不僅找出多個討論博愛座的相關文章，更感嘆表示「沒事搭什麼捷運，以後還是開車啦」。

▲博愛座的設計是讓給有需要的人坐，不過這個「需要」的標準卻因人而異。（圖／NOWnews資料照片）

不過這個搭捷運的經驗也掀起兩派網友的正反熱議，有網友站在原PO女友角度解釋，認為明明車廂內有年紀大的長輩在，自己卻能坐的如此心安理得，觀念讓人相當不解，「你滿自私的，如果是我也想分手，不夠貼心，小事情就可以看出一個人的個性」；但也有替原PO抱不平的民眾表示「好好溝通一下就好了吧，不讓座就分手會不會太好笑」、「被博愛座情緒勒索也是很失控，博愛座的原意是大家有需要都能坐，累的要死也是一種需要啊」。

事實上，因為讓座與否的議題在台灣不斷上演爭論，台北市也率先推動公車「讓座鈴」的服務功能，不過讓座與否純粹是個人決定，所有座位都應該率先給有需要的人使用，民眾在搭乘交通運輸工具時能適時對他人多一份貼心，爭議事件也會逐漸減少。（編輯：楊智傑）