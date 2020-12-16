開小黃月收上看10萬？過來人揭「殘酷現狀」：壓力大到哭

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貼文曝光後立刻也掀起討論，大多數人認為，「月收10萬當然是沒扣成本、收入跟賺要分清楚，其中差了成本」、「跑桃機應該有機會，但是好像要抽籤」、「跟外送一樣，勤勞才有錢」、「跟技術員月薪8萬含加班一樣，都嘛這樣寫」。
另外也有內行人揭開殘酷的現狀，「我有問過台北小黃，他說正常跑淨收入大概5萬」、「交通部有統計，小黃司機的營業總收平均為4萬5568元」、「跟外送一樣，勤勞才有錢」、「以前是有，現在不可能吧，除非有搭遠程固定客」、「月入跟普通上班族比當然比較高，但工作時數一攤開來看就不好說了」、「台北月收約8萬，但車貸約3萬/月（福祉車）」、「是很自由，但若生病沒法跑車的話，壓力大到哭」。
事實上，交通部今年3至6月間採郵寄問卷方式，進行計程車業營運狀況調查，結果顯示2019年時計程車營業狀況，在全台縣市中，以台北市的計程車駕駛月收入最高，平均每月收入達4萬9992元，其次是台南市4萬7472元、新竹市4萬7650元；平均月收入最低的縣市則是屏東縣，月收入3萬238元，其次是花蓮縣3萬911元、苗栗縣3萬3238元，另外專職小黃司機平均每月休息3.9天，於營業日中，平均每天載客11.9趟、營業9.6小時、空車時間2.9小時。（編輯：潘毅）