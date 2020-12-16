中天新聞轉戰Youtube　學者：台灣影像新聞進入新時代

中天新聞台在11日正式關台並轉戰Youtube頻道，並創下221萬的天文訂閱數，改以直播方式播報新聞，瞬間飆升為台灣訂閱數第14名Youtube頻道，不過這樣是否會因爲以內控機制失靈、屢次違規而遭不予換照的中天具有更高的影響力，台大新聞所教授王泰俐今（16）日受訪表示，有線電視與Youtube經營大有不同，缺少電視廣告的龐大利潤，中天未來如何定位並是否以直播新方式播製新聞都是關注重點，不過可以確定的是「台灣的影像新聞進入全新的年代」。

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王泰俐說明，目前看起來他們的頻道訂閱數破220萬，這樣的數字相當可觀，不過同時也關切的是中轉型後對於自己的定位是否和過去相同，「會是新聞專業頻道還是因應Youtube走向娛樂化的趨勢？」更何況是過去沒有這樣的先例，所以某種程度上，台灣的新聞傳播史又經歷了一次改變。

「過去在主播台上中規中矩播報的主播，會直播吃漢堡或網友比較喜歡的互動的感覺，以電視新聞呈現的模式來說是很娛樂性的」，但轉移到Youtube上播出也要考量到網友喜好，有線電視台的觀眾本來就是資深公民，訂戶量也下降到460萬，很多人都轉移到手機或是MOD上，那麼中天的影響力到底會減弱還是會吸引更多的年輕族群，可以未來可以觀察的。





王泰俐表示，另一個重點就是中天新聞的Youtube頻道是把自己定位在新聞專業的頻道，還是新聞和娛樂各半，還是新聞歸新聞，娛樂性質會放在談話性節目或是其他的頻道上，不過就像「博恩夜夜秀」很受到年輕人喜愛，大家不見得喜歡看比較硬性的政治新聞，用很多有趣或是反諷的方式呈現，「那中天有沒有這樣的規劃，我想大家也是很關切，我想這是對全新的新聞媒體文化的變化。」





王泰俐指出，「隨著台灣第一個有線頻道轉移到Youtube上播出，台灣的影像新聞進入全新的年代」，目前還看不到中天對自己的定位，相信它們也還在摸索，不過有線電視和網路媒體、直播媒體，在經營的理念上完全不同，如果用過去台灣新聞歷史的演變來看，從平面轉移到電視台後，當時有一批平面的主管帶到影像媒體去，「但就是變得很難看，因為沒有影像概念」，那現在變成Youtube直播後，要關注的是網路直播還有資助文化（Donate），和傳統有線電視新聞的觀眾也完全不一樣，中天會不會持續原來比較新聞專業取向，或是因應平台做出不同的文化上的改變，可以從有沒有更換主管，往新媒體的方向去尋找更貼近青年的想法的人或是從直播產業尋找人才來觀察。

王泰俐說明，雖然台灣民眾很喜歡新奇的事物，很多都有一窩蜂的現象，熱潮過了可能又沒了，不過中天新聞頻道可能會比較例外的狀況是本來就有死忠觀眾，假設全部移轉到網路上，網路可能又沒有需要那麼多的觀眾支持，Youtube的分潤其實並拿不到那麼多的收入，只能拿到6成，其中還要再繳35%的稅金給美國，最後的盈餘能不能夠支持這麼龐大的人力，因為有線電視的營運人力和網路頻道需要的人力相差10倍以上，而且也無法像以前有線電視頻道一樣有大量的廣告收入，在這樣的狀況下，他們員工工作權的保障可能也是社會需要關注的。