「台灣僅56%員工有年終」登熱搜！陸網羨炸：還沒你們多

2020年接近尾聲，不少上班族最關心的尾牙因為受到新冠疫情影響，許多國內企業紛紛表示年底將取消舉辦，而「年終獎金」的部份則成為職場工作者的另一個關注焦點，根據人力銀行最新數據顯示，台灣預估僅55.9%的上班族能領到年終獎金，話題掀起不少討論外，消息傳到中國後也頓時成為微博熱搜關鍵字詞，更有網友猛虧「大陸還沒台灣多」、「還『僅一半』？大陸有四分之一多嗎」。

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正值疫情年，許多企業所發放的年終獎金跟著受到影響。根據「yes123求職網」14日公布的「年終獎金與尾牙規劃調查」顯示，僅74.8%的企業會在農曆年前發放年終，比例明顯低於去年的90.4%；而台灣上班族只有55.9%預估自己能在農曆年前領到2020年的年終獎金，比例突破8年來的最低紀錄。

微博「科技猩球」昨（15）日也報導相關數據，更以「#台灣僅一半上班族可得年終獎」為標題，登上微博熱搜排行，文章內也提到人力銀行調查結果顯示，「憂」成今年台灣職場代表字，其餘排名還有「悶」、「無」、「亂」、「慌」，報導內最後更解釋「職場代表字評選代表了台灣上班族的心聲」。

▲ 「#台灣僅一半上班族可得年終獎」昨日登上微博熱搜。 （圖／翻攝自微博「科技猩球」）

該篇報導曝光後，文章底下湧入大量中國網友們的留言，許多看完相關數據調查的中國網友們羨慕台灣上班族仍有年終獎金可領，反而回頭猛酸中國，留言表示「還僅一半？大陸有四分之一多嗎」、「大陸還沒台灣多」、「大陸呢？一半都沒有吧」、「咱有一半麼」、「公司從來沒有過年終獎」、「年終獎兩百塊算嗎」、「還好意思用『僅』！」。

▲陸網看完這則報導也紛紛無奈喊「我們公司從來都沒發」。（圖／翻攝自微博「科技猩球」）

留言中也有許多中國網友解釋台灣與中國的職場環境差異，「不是我舔彎彎（台灣），這點還真不如台灣，我覺得能按時給工資不拖欠，節假日按勞動法給加班費就已經非常不錯了」、「大陸感覺只有公職人員和大城市部分單位有，其他的幾乎都沒有」、「台灣人均GDP比北上廣都高」、「疫情告訴我還是公務員香」。

此外，根據人力銀行該份調查結果顯示，年終獎金較高的則有金融保險與會計統計業、科技資訊業、醫護與生技業，以及傳統製造業、營建與不動產業。反之年終獎金較低的則有大眾傳播與公關廣告業、文教業、餐飲住宿與休閒旅遊業，以及農林漁牧礦與環保生態業、民生服務業。（編輯：楊智傑）