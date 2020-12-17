法國男丟失錢包馬上尋獲 感動直呼：誠實是台灣共同價值
法國男丟失錢包馬上尋獲 感動直呼：誠實是台灣共同價值
The China Post/綜合報導
calendar_today2020-12-17 12:30:00
The China Post報導，來自法國的Chris於週六在臉書社團「Foreigners society in Taiwan」貼文，表示他周五前往人潮擁擠的台北車站，不幸弄丟了錢包，裡面有現金、卡片以及證件，讓他焦急不已，後來接到銀行電話，聯繫上撿到錢包的台灣人，順利找回錢包令他大讚台灣人非常「誠實」。而貼文一出即引起廣大迴響，許多外國人紛紛留言分享類似經驗。
Chris在貼文中寫道，他週五在人潮擁擠的台北車站，約3小時後，他回到家才發現錢包不見。此時，焦急的他在晚上7點左右接到銀行打來的電話，通知他有人拾獲他的信用卡，希望能聯繫Chris本人。 然而，銀行不可主動提供用戶電話，因此將那位拾獲錢包的男士電話給了Chris。
Chris描述道，他馬上撥給銀行提供的電話，而電話那頭一名男子接起，表示他已經下班離開，於是與Chris約周六在同一地還回拾獲的錢包。
Chris應約取回錢包，相當感動，希望能好好報答這位善心男子，但他說那位男子非常低調，交還錢包後，男子顯得有些不好意思，只說了一句「ok bye」就離開了。
「我必須說銀行真的非常有效率，且那位男子非常好心，對陌生人也相當關心。」Chris寫道。 文末，Chris表示「誠實」是台灣人的普遍共同價值，他們認為每個人都會這樣做。「如果蔡英文知道我有多愛這個國家，她一定會馬上給我公民身分。」